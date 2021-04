Nhiều nước vẫn ghi nhận tỷ lệ mắc Covid-19 cao

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Bộ Y tế Ấn Độ xác nhận, ngày 22-4, nước này ghi nhận số ca mắc và người chết do Covid-19 tăng cao chưa từng thấy. Với 314.835 ca mắc và 2.104 người chết, đây là ngày đầu tiên Ấn Độ ghi nhận số bệnh nhân mới vượt 300.000 ca và là ngày thứ hai liên tiếp số người chết vượt 2.000 ca.

* Cùng ngày, Lào thông báo sáu ca mắc mới, chủ yếu là các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Thái-lan có thêm 1.470 ca mắc, bảy người chết. Bộ Y tế Phi-li-pin cũng xác nhận 8.767 ca mắc Covid-19, cùng 105 bệnh nhân chết trong 24 giờ qua.

* Hàn Quốc thông báo ngày 22-4 ghi nhận 735 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp có số bệnh nhân cao hơn mức 700 ca. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế (IOC) bày tỏ ủng hộ kế hoạch của chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 tại thủ đô Tô-ki-ô, dự kiến từ hôm nay (23-4).

* Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã bổ sung ít nhất 116 quốc gia vào danh sách khuyến cáo "không du lịch", với cảnh báo đây là những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao. Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) kêu gọi các địa phương ở Bra-xin thận trọng trong việc quyết định nới lỏng các hạn chế.

* Với 1.006 ca ngày 21-4, Cu-ba có thêm một ngày ghi nhận số ca mắc Covid-19 vượt 1.000 người. Bộ trưởng Y tế Ác-hen-ti-na xác nhận số người chết do Covid-19 tại Ác-hen-ti-na đã vượt mốc 60.000 người. Chính phủ Ê-cu-a-đo ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm và siết chặt các biện pháp hạn chế.

* Tại châu Âu, Quốc hội Đức thông qua dự luật sửa đổi về phòng, chống lây nhiễm Covid-19, trao thêm quyền cho chính phủ áp đặt biện pháp nghiêm ngặt và thống nhất trên cả nước. Trong khi đó, chính phủ I-ta-li-a thông báo kế hoạch nới lỏng từng bước các biện pháp kiểm soát dịch từ đầu tuần tới, tuy nhiên chỉ áp dụng tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp.

* Liên quan vấn đề vắc-xin ngừa Covid-19, ngày 21-4, Hy Lạp và Ai-xơ-len thông báo kế hoạch sử dụng vắc-xin của hãng Johnson & Johnson trong chương trình tiêm chủng quốc gia. Ai-xơ-len cho phép sử dụng ngay từ tuần tới, trong khi Hy Lạp bắt đầu triển khai ngày 5-5 tới.

* Ngày 22-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, chính phủ Xy-ri đã nhận được lô vắc-xin đầu tiên gồm gần 200.000 liều, từ chương trình COVAX do WHO chủ trì. Việc chuyển giao số vắc-xin nêu trên có ý nghĩa quan trọng và kịp thời trong bối cảnh hệ thống y tế Xy-ri hiện suy yếu do xung đột kéo dài.

* Trong khi đó, chính phủ Ma-lai-xi-a ban hành sắc lệnh khẩn cấp, cho phép sử dụng nguồn thu từ dầu khí để mua vắc-xin, nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. I-xra-en bày tỏ ý định chuyển giao tới các nước khác số vắc-xin I-xra-en đặt mua nhưng chưa dùng đến. Hiện nguồn cung vắc-xin đã đủ đáp ứng nhu cầu ở I-xra-en đến hết năm 2022.

* Theo trang worldometers.info, đến tối 22-4, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 144,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 3,07 triệu người chết. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh hơn 122,7 người.

Theo nhandan.com.vn