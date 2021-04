Hơn 100 nghìn người ở Pháp tử vong do Covid-19

Theo số liệu do Cơ quan Y tế Pháp công bố ngày 15-3, số ca tử vong do Covid-19 ở nước này đã vượt ngưỡng 100 nghìn. Pháp tiếp tục phải đối mặt những ngày rất khó khăn phía trước khi số ca nhiễm mới cùng với ca hồi sức cấp cứu vẫn ở mức cao so với các nước khác trong khu vực.

Pháp là một trong số 20 nước bị ảnh hưởng nặng nhất bới đại dịch Covid-19 trên thế giới. Ngành dịch vụ ăn uống và du lịch hy vọng có thể hoạt động trở lại trong tháng 5.