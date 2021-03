Thúc đẩy khu vực tự do, rộng mở

Theo Roi-tơ và TTXVN, kết thúc hội nghị cấp cao lần đầu ngày 12-3, nhóm Bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Ô-xtrây-li-a ra tuyên bố chung có tên Tinh thần Bộ tứ, trong đó nhấn mạnh cam kết thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm, lành mạnh và dựa trên luật lệ.

Tuyên bố chung, do Bộ Ngoại giao Ấn Độ đăng tải, khẳng định cam kết của bốn nước thúc đẩy an ninh, thịnh vượng ở khu vực; ủng hộ pháp quyền, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình; tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các bên thống nhất ưu tiên chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy hành động của tất cả các nước trong vấn đề này. Bốn nước cam kết hợp tác về công nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo phù hợp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và có khả năng phục hồi.

Tại hội nghị, Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn khẳng định, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở là điều thiết yếu đối với tương lai của cả bốn nước. Mỹ cam kết hợp tác với các thành viên Bộ tứ và các đối tác nhằm duy trì ổn định trong khu vực.

* Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê kêu gọi các nước nỗ lực hơn nhằm hiện thực hóa mục tiêu Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Nhật Bản đề xuất bốn nước tăng cường hợp tác nội bộ cũng như với các đối tác, nhất là với ASEAN.

* Thủ tướng Ấn Độ N.Mô-đi cho rằng, các thành viên Bộ tứ cùng chia sẻ, gắn kết với những giá trị chung. Hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nước sẽ thúc đẩy an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm.

* Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn nhấn mạnh, hội nghị cấp cao nhóm Bộ tứ đánh dấu “khởi đầu mới” trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương . Lãnh đạo Ô-xtrây-li-a cho rằng, quan hệ đối tác giữa các nước lớn là động lực thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

* Cam kết quan trọng của Bộ tứ là phối hợp trong cuộc chiến chống Covid-19, với mục tiêu đến cuối năm 2022 có thể cung cấp một tỷ liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho khu vực. Các nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và sáng kiến COVAX; hợp lực để mở rộng việc sản xuất vắc-xin an toàn, giá rẻ, hiệu quả và nâng cao khả năng tiếp cận vắc-xin công bằng.

* Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, hiện là một trong những nước sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19 lớn nhất thế giới, Ấn Độ được nhóm Bộ tứ giao triển khai sản xuất loại vắc-xin của Mỹ, với nguồn vốn từ Tổ chức tài chính phát triển quốc tế Mỹ và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản, cùng sự hỗ trợ của Ô-xtrây-li-a về hậu cần và phân phối.

Theo nhandan.com.vn