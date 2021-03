Liên quân A-rập phá hủy nhiều máy bay không người lái của Hu-thi

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, ngày 7-3, liên quân do A-rập Xê-út dẫn đầu tại Y-ê-men cho biết đã phá hủy 10 máy bay không người lái có vũ trang của phong trào Hu-thi, trong đó có ít nhất năm máy bay bắn về phía A-rập Xê-út. Các máy bay không người lái của phiến quân ở Y-ê-men nhằm vào “các địa điểm dân sự”, trong bối cảnh giao tranh giữa liên quân A-rập và Hu-thi leo thang ở các thành phố Ma-ríp và Ta-ít của Y-ê-men.

Hiện trường vụ cháy cơ sở lọc dầu ở Xy-ri.

★ Xảy ra hàng loạt vụ tiến công bằng tên lửa nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở tỉnh A-lép-pô, miền bắc Xy-ri, khiến ít nhất bốn người chết và hơn 20 người bị thương. Các vụ tiến công khiến hàng chục bồn dầu bốc cháy trong khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng chống Chính phủ Xy-ri kiểm soát. Các nhân viên cứu hộ đã mất nhiều giờ để nỗ lực dập tắt đám cháy lan rộng đến khoảng 180 bồn dầu.



★ Ngày 7-3, cảnh sát địa phương xác nhận, có tám cảnh sát và năm tay súng Ta-li-ban chết trong các cuộc đụng độ xảy ra trước đó ở tỉnh Ban-khơ, miền bắc Áp-ga-ni-xtan. Giao tranh nổ ra sau khi các phần tử Ta-li-ban được trang bị súng xông vào các trạm kiểm soát an ninh ở địa phương.



★ Quân đội Pa-ki-xtan cho biết, tám kẻ khủng bố, trong đó có ba tên chỉ huy, bị tiêu diệt trong hai chiến dịch riêng rẽ của lực lượng an ninh Pa-ki-xtan ở quận Bắc Oa-di-ri-xtan. Các chiến dịch truy quét dựa trên thông tin tình báo được thu thập ở hai khu vực của huyện nằm dọc biên giới Pa-ki-xtan và Áp-ga-ni-xtan thuộc tỉnh Khai-bơ Pác-tun-khoa của Pa-ki-xtan.



★ Ba ngư dân Pa-le-xtin chết trong một vụ nổ không rõ nguyên nhân ngoài khơi dải Ga-da, vùng lãnh thổ của Pa-le-xtin. Vụ nổ xảy ra gần bờ biển Khan Y-u-nít, một thành phố ở phía nam dải Ga-da.



★ Ít nhất bảy người chết và ba người mất tích trong các trận lũ lụt do mưa lớn gây ra ở vùng tây bắc An-giê-ri. Theo Cơ quan Bảo vệ dân sự của An-giê-ri, trong số người chết có một bé trai 5 tuổi và bé gái 12 tuổi. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm ba người mất tích.



★ Tổng Thanh tra Cảnh sát Đường sắt Pa-ki-xtan A.Na-oa cho biết, một phụ nữ chết và hơn 25 người bị thương khi chín trong số 18 khoang của một đoàn tàu chở khách bị trật bánh ở huyện Xúc-cơ của tỉnh Xinh, miền nam Pa-ki-xtan. Theo kết quả điều tra ban đầu, tàu bị trật bánh rơi xuống mương do chạy quá tốc độ.

Theo nhandan.com.vn