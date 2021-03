Ít nhất 45 người chết trong vụ giẫm đạp tại Tan-da-ni-a

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, cảnh sát Tan-da-ni-a lần đầu chính thức xác nhận, ít nhất 45 người chết trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại thành phố Ða Ét Xa-lam ngày 21-3 vừa qua, trong tang lễ cố Tổng thống G.Ma-gu-phu-li.

Ngoài ra, còn có hàng chục người khác bị thương trong vụ việc. Cảnh sát thành phố Ða Ét Xa-lam cho biết, trong khi có quá đông người muốn vào bên trong sân vận động U-hu-ru, nơi diễn ra lễ tang, nhiều người đã mất kiên nhẫn nên tìm tới các lối đi phụ và dẫn tới tình trạng giẫm đạp.

★ Các quan chức địa phương thông báo, ít nhất 15 người bị đuối nước sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ở miền tây Ghi-nê. Nguyên nhân được xác định là do thủy triều dâng cao trong khi chiếc thuyền chở quá tải và đã bị lật khi gặp sóng to. Có thể còn nhiều người mất tích trong vụ việc trên do cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được số người có mặt trên thuyền vào thời điểm thuyền gặp nạn.

★ Cơ quan Xử lý thảm họa của Xi-ê-ra Lê-ôn đề nghị các nước hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn diễn ra hồi tuần trước ở nước này, thiêu rụi một khu nhà ổ chuột và đẩy hơn 7.000 người vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Cơ quan trên cho biết, Xi-ê-ra Lê-ôn đang rất thiếu lều bạt, thực phẩm, nước uống và quần áo cho các nạn nhân.

★ Ít nhất một người chết và bảy người bị thương trong một vụ nổ được cho là do khí ga xảy ra rạng sáng 30-3 (giờ Việt Nam) tại một căn hộ trong tòa nhà chung cư cao chín tầng ở thành phố Dê-lê-nô-đôn-xcơ, nước CH Ta-ta-xtan thuộc Nga. Theo truyền thông địa phương, vụ nổ đã phá hủy bảy căn hộ. Hơn 90 cư dân được sơ tán khỏi tòa nhà.

★ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) bày tỏ lo ngại về tính mạng của hàng triệu trẻ em tại khu vực tây bắc Xy-ri; đồng thời kêu gọi tăng cường tiếp cận nhân đạo với Xy-ri và bảo vệ trẻ em tại đây. UNICEF cũng hối thúc tất cả các bên ngừng ngay lập tức các vụ tiến công nhằm vào trẻ em, các bệnh viện, trường học và cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh thiết yếu ở Xy-ri.

Theo nhandan.com.vn