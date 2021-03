Các biến thể gây Covid-19 lây lan phức tạp

Theo TTXVN và tin nước ngoài, các biến thể mới của vi-rút gây Covid-19 xuất hiện ngày càng nhiều và lây lan rộng ở nhiều nước trên thế giới. Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, gần 4.000 ca nhiễm các biến thể gây Covid-19 đã được ghi nhận tại Mỹ, trong đó phần lớn là biến thể được phát hiện đầu tiên tại Anh.

* Một nhóm nhà nghiên cứu Bra-xin xác định được một biến thể mới có tốc độ lây lan nhanh hơn. Biến thể này có thể đã xuất hiện ở Bra-xin từ tháng 8-2020 và hiện lây lan ra bốn vùng ở Bra-xin.

* Ngày 13-3, Phi-li-pin phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể gây Covid-19 được phát hiện tại Bra-xin. Phi-li-pin cũng ghi nhận thêm 59 ca nhiễm biến thể được phát hiện ở Anh và 32 ca nhiễm biến thể phát hiện ở Nam Phi.

* Hàn Quốc gia hạn lệnh tạm ngừng các chuyến bay từ Anh đến ngày 1-4, nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của các biến thể gây Covid-19. Hàn Quốc đã ghi nhận 257 ca nhiễm biến thể mới, trong đó có 154 ca nhiễm biến thể được phát hiện tại Anh, còn lại nhiễm các biến thể tại Nam Phi, Bra-xin và các chủng khác.

* Giới chức y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, sự gia tăng đột biến số ca mắc Covid-19 (gần gấp hai lần so cách đây một tháng) ở Thổ Nhĩ Kỳ là do xuất hiện các biến thể mới. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thêm 14.941 ca mắc trong 24 giờ, mức theo ngày cao nhất kể từ đầu năm nay.

* Chính phủ Síp hủy kế hoạch dỡ bỏ các lệnh hạn chế trên diện rộng, sau khi có sự gia tăng đột biến các ca mắc mới, đồng thời áp đặt lại một số biện pháp đã được dỡ bỏ cuối tháng trước. Số bệnh nhân nhập viện tại Síp tăng gấp hai lần trong hai tuần, do sự xuất hiện của biến thể được phát hiện tại Anh.

* Chính phủ I-ta-li-a thông qua sắc lệnh mới nhằm ngăn chặn làn sóng đại dịch thứ ba. Từ ngày 14-3, Đức dỡ bỏ một số vùng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khỏi danh sách khu vực có nguy cơ cao về Covid-19, đồng nghĩa những người từ các khu vực trên không cần cách ly khi đến Đức.

* Ô-xtrây-li-a ngày 13-3 ghi nhận ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên trong hơn hai tuần qua. Theo Thủ hiến bang Quyn-xlen, một nữ bác sĩ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

* Chính phủ I-xra-en thông báo nới lỏng hạn chế tại các khu vực biên giới giáp Gioóc-đa-ni và Ai Cập. Khách sạn, nhà hàng và một số cơ sở kinh doanh khác cũng dần được mở cửa trở lại, song chỉ với những người đã được tiêm chủng đầy đủ.

* Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, không có lý do để ngừng sử dụng vắc-xin của AstraZeneca (Anh). WHO cho biết, hiện ủy ban cố vấn về vắc-xin đang nghiên cứu dữ liệu an toàn, song không có mối liên quan nào giữa vắc-xin và vấn đề đông máu. WHO đã cấp phép lưu hành khẩn cấp vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng Johnson & Johnson (J&J) và hy vọng kế hoạch phân phối được triển khai thông qua COVAX muộn nhất từ tháng 7-2021.

* Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 13-3, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 119,7 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 2,65 triệu người chết. Số người được điều trị khỏi bệnh khoảng 96,3 triệu.

