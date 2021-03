ASEAN và Ca-na-đa tăng cường hợp tác

Hiệp hội các quốc gia Ðông - Nam Á (ASEAN) và Ca-na-đa đã thiết lập quan hệ đối tác đối thoại năm 1977. Từ đó đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng mở rộng và đạt được những bước phát triển tích cực. Mới đây, hai bên đã ôn lại chặng đường hợp tác trong những năm qua, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục duy trì đà hợp tác trong giai đoạn mới.

Tại cuộc họp lần thứ chín Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Ca-na-đa diễn ra theo hình thức trực tuyến, hai bên đã điểm lại những kết quả đạt được trong thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2016 - 2020, cũng như các giai đoạn trước. ASEAN đánh giá cao sự hỗ trợ của Ca-na-đa với các nỗ lực xây dựng và hội nhập Cộng đồng ASEAN trong những năm qua, thông qua các chương trình hợp tác như Chương trình học bổng và phát triển trao đổi giáo dục (SEED); Dự án chung giữa Ca-na-đa và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) về doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN (COPAS); Chương trình Tam giác khu vực ASEAN. Hiệp hội hoan nghênh sự hợp tác và đóng góp của Ca-na-đa với Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19, Khung phục hồi tổng thể ASEAN.

Trong giai đoạn tới, ASEAN và Ca-na-đa khẳng định lại cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cùng có lợi theo Kế hoạch hành động giai đoạn 2021 - 2025, được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Ca-na-đa tháng 9-2020. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư; phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; sức khỏe cộng đồng; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; kinh tế kỹ thuật số; giáo dục; bình đẳng giới; phụ nữ, hòa bình - an ninh; kết nối. Trước những thách thức do tác động của dịch Covid-19, các quốc gia cần tăng cường các quan hệ đối tác, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho quá trình phục hồi và phát triển. ASEAN và Ca-na-đa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác hướng tới phục hồi sau đại dịch và bảo đảm tiếp cận vắc-xin công bằng. Hai bên cũng khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ kinh tế và thúc đẩy các cuộc thảo luận về Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ca-na-đa, một trong những mục tiêu kinh tế ưu tiên của Bru-nây Ða-rút-xa-lam, nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2021. Năm 2019, kim ngạch thương mại hai chiều giữa ASEAN và Ca-na-đa đạt 17,1 tỷ USD và đầu tư của Ca-na-đa vào ASEAN đạt 3,15 tỷ USD.

Nhằm góp phần thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025, ASEAN, Ca-na-đa và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) mới đây đã khởi động chương trình "Trao quyền cho phụ nữ vì hòa bình bền vững: Ngăn chặn bạo lực và thúc đẩy gắn kết xã hội trong ASEAN". Chương trình này kéo dài 5 năm, với tổng kinh phí hơn 6,3 triệu USD do Tổ chức Nghiên cứu các vấn đề toàn cầu Ca-na-đa (GAC) tài trợ. Theo Ðại sứ Ca-na-đa tại ASEAN Ð.Ken-ly, chương trình này khẳng định cam kết của ASEAN và Ca-na-đa về thúc đẩy bình đẳng giới; tăng cường trao quyền cho phụ nữ đóng góp vào hòa bình và an ninh bền vững trong khu vực. Bà Ð.Ken-ly đánh giá cao những bước tiến quan trọng của ASEAN nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh, với việc thông qua Tuyên bố chung của Lãnh đạo ASEAN về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh năm 2017, thành lập Nhóm phụ nữ ASEAN vì hòa bình, tổ chức Ðối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN về tăng cường vai trò của phụ nữ vì hòa bình và an ninh bền vững... Tổng Thư ký ASEAN Lim Giốc Hoi nêu rõ, hiệp hội đang hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh trên ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ.

Với nền tảng hợp tác vững chắc, việc triển khai hiệu quả kế hoạch hành động giai đoạn mới sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa ASEAN và Ca-na-đa; đóng góp thiết thực hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ đối thoại; đồng thời thúc đẩy nâng tầm quan hệ hai bên trong thời gian tới.

