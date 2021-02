Lào tiếp tục trợ cấp lao động thất nghiệp do Covid-19

Bắt đầu từ tháng 3-2021, hơn 17 nghìn lao động Lào trong lĩnh vực may mặc công nghiệp bị mất việc làm do dịch bệnh Covid-19 sẽ được Chính phủ Lào trợ cấp, mỗi người gần 100 USD.

Trong số hơn 17 nghìn lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp lần này, số lao động nữ chiếm tới 85%, phần lớn bị thất nghiệp do các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc công nghiệp của Lào phải giảm sản lượng may mặc, dừng sản xuất hay một số doanh nghiệp bị phá sản. Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào cho biết, lĩnh vực may mặc công nghiệp của Lào cần sử dụng lao động tới hơn 26 nghìn người và là một lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh Covid-19. Số lao động được nhận trợ cấp thất nghiệp lần này nằm trong tổng số hơn 80 nghìn lao động tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội của Lào, sẽ được nhận gói hỗ trợ thất nghiệp của Chính phủ.

Một phân xưởng máy giặt công nghiệp bị phá sản tại Lào do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Dịch bệnh Covid-19 cũng tạo gánh nặng cho hệ thống bảo hiểm thất nghiệp của Lào. Tính riêng lĩnh vực may mặc năm 2020, tiền trợ cấp thất nghiệp đã lên tới 1,33 tỷ kíp Lào, gấp ba lần số tiền trợ cấp thất nghiệp năm 2019 là 406,58 triệu kíp Lào.

Năm 2020, sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã ra quy định tất cả các doanh nghiệp bắt buộc phải chi trả lương và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Quy định cũng nêu rõ thời gian người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu các doanh nghiệp phải đóng cửa thời gian dài do thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Lào về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các doanh nghiệp phải dừng hoạt động theo Chỉ thị của Thủ tướng Lào từ ngày 29-3 vẫn phải chi trả bình thường cho người lao động. Số liệu của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào cho biết, tính đến cuối năm 2020, có tới 277 doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc công nghiệp đăng ký với Quỹ Bảo hiểm xã hội để xin trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Tổng số tiền trợ cấp lao động trong lĩnh vực may mặc lần này là 1,8 triệu USD do Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, cùng sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào cũng khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động đã ký, nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để sa thải người lao động, chấm dứt hợp đồng. Đặc biệt không cho phép sa thải người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp của biện pháp phòng, chống dịch bệnh do Chính phủ đưa ra.

Kinh tế Lào tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Ngoài hàng chục nghìn lao động bị thất nghiệp do các ngành kinh tế bị ảnh hưởng, hàng chục nghìn lao Lào tại Thái Lan đã quay trở về Lào từ đầu năm 2020 đến nay do dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Thái Lan. Chính phủ Lào đang đẩy mạnh việc đào tạo nghề và tạo điều kiện để các dự án lớn của nước ngoài tại Lào được hoạt động trở lại, nhằm giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

Đợt trợ cấp thất nghiệp của Chính phủ Lào cho lao động mất việc nằm trong hệ thống bảo hiểm lần này, sẽ hỗ trợ cuộc sống của người lao động, giảm tải sức ép lên các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc nói riêng có thể tiếp tục duy trì hoạt động và tìm kiếm các cơ hội phát triển trong thời gian tới.

