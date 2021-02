Đề xuất G20 dẫn dắt kế hoạch toàn cầu về vắc-xin ngừa Covid-19

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 18-2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét kêu gọi thế giới cần xây dựng kế hoạch toàn cầu về tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, đồng thời đề xuất Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dẫn dắt nỗ lực này. Ông A.Gu-tê-rét cảnh báo đến nay chỉ 10 nước đã tiêm được 75% số liều vắc-xin ngừa Covid-19 trong khi 130 nước và vùng lãnh thổ chưa triển khai. LHQ cho rằng G20 đang ở “vị thế tốt nhất” để lập một đội đặc trách, cũng như điều phối việc tài trợ và triển khai các chương trình tiêm phòng toàn cầu.

* Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan hành pháp của Liên hiệp châu Âu (EU) thông báo đã đạt một thỏa thuận mua thêm 150 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng dược Moderna (Mỹ) trong năm nay. EC cho biết với thỏa thuận mới này, EU đã mua đủ 2,6 tỷ liều vắc-xin của sáu hãng sản xuất vắc-xin trong khi dân số của EU là 450 triệu người.



* Ấn Độ tuyên bố sẽ cung cấp vắc-xin ngừa Covid-19 cho tất cả nhân viên thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, tức là gần 95.000 binh sĩ thuộc 12 phái bộ trên thế giới. Hồi đầu tháng 2, giới chức Ấn Độ cho biết nước này đang nghiên cứu phát triển thêm bảy loại vắc-xin ngừa Covid-19.



* Ngày 18-2, Nê-pan đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vắc-xin Vero Cell của Trung Quốc. Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ tài trợ nửa triệu liều vắc-xin Vero Cell cho Nê-pan.



* Tại Trung Quốc, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Công đã phê chuẩn vắc-xin của Công ty Sinovac để sử dụng khẩn cấp. Với quyết định này, Hồng Công đã chấp nhận hai loại vắc-xin, bên cạnh vắc-xin mRNA do Công ty dược Fosun của Trung Quốc phối hợp với BioNTech của Đức sản xuất.



* Báo Khmer Times ngày 18-2 đưa tin, Bộ Y tế Cam-pu-chia bắt đầu tập huấn cho bác sĩ và nhân viên y tế đến từ một số tỉnh về quy trình tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Bộ Y tế tập trung cho các tỉnh giáp biên vì phần lớn các ca mắc Covid-19 được phát hiện ở biên giới trong số lao động Cam-pu-chia từ nước ngoài trở về.



* Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Phi-li-pin cho biết, 25% số quân nhân của nước này sẽ được ưu tiên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Theo đó, khi các lô hàng vắc-xin đầu tiên đến Phi-li-pin, số quân nhân có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động an ninh để bảo vệ các khu vực tiêm chủng sẽ được tiêm vắc-xin sớm.



* Ấn Độ sẽ tiến hành xét nghiệm Covid-19 bắt buộc đối với những người đến hoặc quá cảnh từ Anh, Nam Phi và Bra-xin nhằm ngăn chặn sự lây lan các biến thể mới của vi-rút SARS-CoV-2. Đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng gần 11 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 155 nghìn ca tử vong do Covid-19. Số ca nhiễm mới tại quốc gia Nam Á này đã giảm mạnh kể từ giữa tháng 9-2020.



* Thái-lan dự kiến nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại 54 trong số 77 tỉnh của Thái-lan, thay vì 35 tỉnh như hiện nay, từ ngày 22-2 tới. Đề xuất được đưa ra khi Bộ Y tế Thái-lan nhận định tình hình dịch bệnh đã cải thiện đáng kể từ ngày 10-2 và việc nới lỏng những hạn chế là hợp lý.



* Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đang lên kế hoạch dỡ bỏ dần dần các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19 hiện nay. Dự kiến, kế hoạch sẽ bắt đầu được triển khai từ ngày 1-3 tới. Theo đó, những hoạt động có nguy cơ lây nhiễm thấp sẽ được nối lại trước tiên.



* Các thành phố lớn của Ô-xtrây-li-a đã dỡ bỏ yêu cầu ở nhà đối với hàng triệu người dân sau lệnh phong tỏa nhanh giúp ngăn chặn thành công sự lây lan các biến thể mới của vi-rút SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Thủ hiến bang Vích-to-ri-a cũng cảnh báo không loại trừ khả năng một lần nữa phải sử dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt.



* Tại Niu Di-lân, gần hai triệu người ở Ô-clen cũng được dỡ bỏ yêu cầu ở nhà sau khi Thủ tướng G.A-đơn tuyên bố lệnh đóng cửa kéo dài ba ngày đã giúp ngăn chặn được đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất tại thành phố này trong gần sáu tháng qua. Thủ tướng Niu Di-lân cũng cảnh báo sẵn sàng đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn nữa nếu cần thiết.



* Tại Anh, báo Daily Mail đưa tin Thủ tướng B.Giôn-xơn đang cân nhắc việc dỡ bỏ theo từng giai đoạn lệnh phong tỏa được áp đặt trước đó nhằm kiềm chế dịch Covid-19. Theo đó, các nhà hàng và quán rượu sẽ được mở cửa trở lại vào tháng 5 tới trong khi các ngành dịch vụ và du lịch nội địa sẽ nối lại hoạt động vào tháng 7. Dự kiến, Thủ tướng B.Giôn-xơn sẽ công bố kế hoạch trên vào ngày 22-2 tới.

Theo nhandan.com.vn