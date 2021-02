Các biến thể của virus SARS-CoV-2 tăng nhanh, Pháp nâng thời gian cách ly bệnh nhân

Ngày 18-2, do các biến thể của virus SARS-CoV-2 từ Anh và các biến thể khác tăng nhanh, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran thông báo sẽ kéo dài thời gian cách ly từ bảy ngày lên 10 ngày đối với các trường hợp nhiễm Covid-19 kể từ thứ hai (22-2), còn những trường hợp tiếp xúc với người bệnh bị cách ly bảy ngày.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại bênh viện. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp báo về diễn biến của tình hình dịch bệnh ở Pháp, Bộ trưởng Olivier Véran cho biết, có đến 36% trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Pháp là do biến thể từ Anh, so với ước tính của tuần trước là 25%, và 5% từ các biến thể khác từ Nam Phi hoặc Brazil. Theo ông Olivier Véran, một số nghiên cứu khoa học cho thấy khả năng các biến thể SARS-CoV-2 có thời gian lây nhiễm lâu hơn so với chủng gốc.

Ông Olivier Véran nói: “Tôi đã quyết định tăng thời gian cách ly đối với tất cả bệnh nhân xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 từ bảy ngày lên 10 ngày từ thứ hai tới. Kể từ đầu tháng hai, thời gian thực hiện cách ly đối với những người bị nhiễm các biến thể virus từ Nam Phi hoặc Brazil đã tăng lên 10 ngày”.

Trong khi đó, các nhà khoa học tại Viện Sức khỏe và Nghiên cứu Y khoa Quốc gia của Pháp (Inserm) dự đoán rằng vào đầu tháng 3, biến thể SARS-CoV-2 từ Anh sẽ rất phổ biến ở Pháp và có thể làm tăng tỷ lệ nhiễm bệnh và số ca nhập viện. Theo các chuyên gia của Inserm, sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 chủng gốc đang chậm lại nhưng SARS-CoV-2 biến chủng từ Anh hiện đang lây lan rất nhanh.

Ông Olivier Véran nói rằng giờ không phải là lúc lơ là, mất cảnh giác, giảm nỗ lực chống dịch vì “chúng ta chưa thực sự thoát khỏi làn sóng dịch thứ hai”.

Về tình hình tiêm chủng, Bộ Y tế Pháp cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng ở Pháp, đã tiêm 2.472.808 mũi vaccine đầu tiên (chiếm 3,7% tổng dân số) và 1.040.773 mũi tiêm thứ hai đã được thực hiện. Tổng cộng có hơn 3.513.000 liều vaccine đã được sử dụng ở Pháp kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng.

Theo Cơ quan Y tế Pháp, trong 24 giờ qua Pháp ghi nhận thêm 22.501 trường hợp nhiễm Covid-19, số bệnh nhân nhập viện tuy giảm 212 trường hợp so với hôm trước, nhưng bệnh nhân điều trị tích cực lại tăng 44 ca, lên 3.394 bệnh nhân. Tính đến nay Pháp có tổng cộng 83.393 người tử vong do đại dịch.

