WHO đàm phán về chia sẻ vắc-xin Covid-19 cho các nước nghèo

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 19-1, cố vấn cấp cao của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) B.Ay-lát cho biết, WHO đang đàm phán chuyên sâu với Pfizer (Mỹ) về việc đưa vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng này vào danh mục của WHO dùng để chia sẻ cho các nước nghèo. Hiện có hơn 40 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 được phân phối trên toàn thế giới và ít nhất 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, chiếm khoảng 61% dân số thế giới đã triển khai chiến dịch tiêm chủng.