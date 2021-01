Mỹ tăng cường an ninh

Theo TTXVN và truyền thông Mỹ, Lầu năm góc cho biết đã tiến hành điều tra ít nhất 25 vụ khủng bố trong nước, sau vụ bạo loạn nhằm phiên họp của Quốc hội hôm 6-1.

Giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về một số mối đe dọa trong những ngày tới, kể cả lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử G.Bai-đơn. Lầu năm góc khẳng định đang phối hợp các lực lượng thực thi pháp luật để bảo đảm an ninh.

★ Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện C.Su-mơ cho rằng, mối đe dọa từ các nhóm bạo lực cực đoan tại Mỹ vẫn ở mức cao sau cuộc bạo loạn vừa qua. Thượng nghị sĩ Su-mơ đề nghị Cục Ðiều tra liên bang Mỹ (FBI) "thường xuyên lưu ý" những phần tử quá khích. Trước đó, truyền hình Fox5 đưa tin, các vụ bạo lực giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Ð.Trăm đã xảy ra tại thành phố Xan Ði-ê-gô thuộc bang Ca-li-pho-ni-a.

★ Thị trưởng thủ đô Oa-sinh-tơn của Mỹ M.Bâu-xơ đề xuất tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử G.Bai-đơn. Thị trưởng Oa-sinh-tơn cho biết sẽ thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan, đồng thời kêu gọi Bộ An ninh Nội địa điều chỉnh các biện pháp cụ thể để bảo đảm an ninh cho lễ nhậm chức.

★ Ngày 10-1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ N.Pe-lô-xi cho biết, các nhà lập pháp tại Hạ viện sẽ bỏ phiếu về nghị quyết nhằm kêu gọi phế truất Tổng thống Ð.Trăm, đồng thời đưa ra dự luật nhằm luận tội tổng thống. Ðã có 210 thành viên Hạ viện đồng ý biện pháp luận tội, gần đạt đa số. Trước đó, hai thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa cũng kêu gọi Tổng thống Ð.Trăm từ chức trước khi hết nhiệm kỳ.

★ Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, Hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa K.Mắc-Ca-thi phản đối nỗ lực nhằm luận tội Tổng thống Ð.Trăm vì cuộc bạo loạn tại Quốc hội vừa qua; cho rằng động thái này chỉ khiến nước Mỹ thêm chia rẽ. Giám đốc điều hành Cơ quan an ninh quốc gia và an toàn công cộng cũng khẳng định, không có lý do gì để Tổng thống Ð.Trăm bị luận tội...