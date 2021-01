Châu Âu điều chỉnh kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 5-1, Pháp đang đẩy nhanh việc tiêm phòng vắc-xin ngừa Covid-19 cho nhân viên y tế tại các bệnh viện sau những chỉ trích về việc chậm trễ trong kế hoạch triển khai tiêm vắc-xin. Ðến chiều 6-1, khoảng 500.000 liều vắc-xin sẽ được phân phối và Pháp sẽ có khoảng một triệu liều vào cuối tuần này. Trước đó, Tổng thống Pháp E.Ma-crông đã phản ứng vì tiến độ tiêm vắc-xin diễn ra quá chậm khi mới chỉ có vài trăm người được tiêm, ít hơn nhiều so với con số 200.000 người ở Ðức.

* Tại Tây Ban Nha, các bác sĩ và chuyên gia y tế tỏ ra bất bình trước sự chậm trễ trong chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19, khi chỉ có chưa đầy 90.000 người được tiêm phòng kể từ khi Liên hiệp châu Âu (EU) phê duyệt vắc-xin cách đây hai tuần. Mục tiêu của Tây Ban Nha là tiêm phòng cho từ 15 triệu đến 20 triệu dân vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới.

* Ủy ban châu Âu (EC) đã lên tiếng bảo vệ chiến lược tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 trong bối cảnh ngày càng vấp phải nhiều sự chỉ trích từ các quốc gia thành viên liên quan đến việc chậm triển khai tiêm chủng đối với khu vực có dân số 450 triệu người này. Người phát ngôn EC cho biết EU đã ký hợp đồng cho phép các quốc gia thành viên tiếp cận với hai tỷ liều vắc-xin.

* Dự kiến trong ngày 6-1, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) sẽ nối lại các cuộc thảo luận về việc phê duyệt vắc-xin do Hãng Moderna sản xuất. Do sức ép từ các nước thành viên EU, EMA đang nỗ lực rút ngắn thời gian đưa ra quyết định về vắc-xin này. Cho đến nay, EU mới chỉ thông qua vắc-xin Pfizer-BioNTech do Mỹ và Ðức hợp tác bào chế.

* Tổng thống Nga V.Pu-tin đã yêu cầu chính phủ xem xét cấp giấy chứng nhận cho những người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trước ngày 20-1. Hiện hơn 800 nghìn công dân Nga đã được tiêm vắc-xin và hơn 1,5 triệu liều vắc-xin đã được cấp phát cho các địa phương của Nga.

* Ðức đang xem xét khả năng hoãn tiêm liều thứ hai vắc-xin phòng Covid-19 của BioNTech/Pfizer cho người dân trong bối cảnh thiếu nguồn cung vắc-xin. Với việc kéo dài khoảng thời gian giữa hai lần tiêm chủng, Ðức có thể tăng được số lượng vắc-xin sẵn có trong ngắn hạn và qua đó có thể tăng số người được tiêm chủng.

* Không chỉ Ðức, giới chức Ðan Mạch cũng xem xét kéo dài thời gian giãn cách giữa hai mũi tiêm chủng, có thể từ ba đến sáu tuần. Cho tới nay, Ðan Mạch đã có gần 47.000 người được tiêm mũi vắc-xin BioNTech/Pfizer đầu tiên, hầu hết là nhân viên y tế và người cao tuổi.

* Trước đó, Anh đã phải áp dụng biện pháp này do chưa có đủ nguồn vắc-xin, theo đó kéo dài thời gian giãn cách giữa hai mũi tiêm lên 42 ngày, thay vì mức ba tuần như quy định hiện nay. Anh tới nay đã tiêm chủng hơn một triệu liều, nhiều hơn tất cả các nước EU cộng lại. Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn tuyên bố vùng Ing-lân sẽ bước vào đợt phong tỏa sáu tuần cấp độ cao nhất kể từ tháng 3-2020.

* Trong diễn biến liên quan, hai công ty BioNTech và Pfizer đã bác bỏ việc kéo dài thời gian giãn cách giữa hai mũi tiêm quá ba tuần, cho rằng đây không phải cách để khắc phục tình trạng khan hiếm vắc-xin hiện nay. Trong khi đó, EMA nhấn mạnh bất kỳ thay đổi nào về khoảng thời gian giãn cách đều đòi hỏi phải có giấy phép và các nhà sản xuất vắc-xin đối mặt với rắc rối về pháp lý nếu sử dụng không phép.

* Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ Séc áp đặt mức cảnh báo cao nhất trên toàn quốc và áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đến ngày 10-1, trong đó yêu cầu đóng cửa các cửa hàng kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu. Ðến nay, Séc xác nhận hơn 746 nghìn ca mắc Covid-19, trong đó hơn 12 nghìn người chết.

* Hàng loạt chính khách Ca-na-đa đã buộc phải từ chức hoặc bị giáng chức sau khi du lịch Anh và Mỹ trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh, bất chấp lời kêu gọi của chính phủ về việc hạn chế những chuyến đi không cần thiết để ngăn chặn đại dịch. Thủ tướng G.Tru-đô có kỳ nghỉ Giáng sinh tại tư gia, không có thành viên nào trong nội các đi du lịch trong kỳ nghỉ này.

* Chủ tịch Hạ viện Mỹ N.Pê-lô-xi kêu gọi các nghị sĩ Quốc hội tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch khác sau khi nhiều nghị sĩ trong cả hai đảng công khai phản đối các hướng dẫn tuân thủ nguyên tắc này. Bà N.Pê-lô-xi đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh liên tục có thêm các nghị sĩ Mỹ mắc Covid-19.

Theo nhandan.com.vn