tin vắn quốc tế

Pháp để ngỏ khả năng áp đặt lệnh phong tỏa lần 3

Pháp không loại trừ khả năng áp đặt lệnh phong tỏa cả nước lần thứ 3 nếu số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục tăng. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đã đưa ra tuyên bố khi trả lời báo Journal du Dimanche ngày 27-12 trên trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại quốc gia châu Âu này đối mặt với đợt bùng phát dịch sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Ông Olivier Veran nhấn mạnh Pháp không loại trừ bất cứ biện pháp cần thiết nào để bảo vệ người dân nước này. Ông cho biết cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Ở thời điểm hiện tại, Pháp ghi nhận khoảng 15 nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày. Ngày 25-12, Pháp xác nhận ca đầu tiên nhiễm VUI-202012/01 - biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại Anh gần đây.

Sự xuất hiện của VUI-202012/01 đã khiến hơn 50 nước cấm mọi hoạt động đi lại với Anh. Sau lệnh cấm kéo dài 48 giờ, Pháp đã mở cửa biên giới giữa hai nước cho phép công dân của nước này về nhà cũng như tạo điều kiện thông quan hàng hóa tại cửa khẩu giữa hai nước.

Nga: Phá âm mưu khủng bố của IS

Theo báo nước ngoài và TTXVN, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo, Nga vừa phá một âm mưu tiến công khủng bố của các phần tử thuộc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Cộng hòa Đa-ghe-xtan thuộc nước này. Lực lượng an ninh đã bắt giữ bốn đối tượng tình nghi, tịch thu nhiều vũ khí, đạn dược, thuốc nổ... Các phần tử lên kế hoạch đặt thuốc nổ gần một tòa nhà của cơ quan an ninh tại thủ phủ của Đa-ghe-xtan./.

