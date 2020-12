Nhiều nước ghi nhận kỷ lục mới về dịch

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 6-12, nhiều nước trên thế giới ghi nhận những kỷ lục mới về dịch Covid-19. Mỹ có gần 228.000 ca mắc mới trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ trước tới nay.

Giới chức Mỹ cảnh báo, một làn sóng mới có thể vẫn ở phía trước do hàng triệu người dân đã đi du lịch và hội họp bạn bè trong dịp lễ Tạ ơn bất chấp những cảnh báo từ chính quyền.

Người dân Ca-na-đa đeo khẩu trang ngừa dịch Covid-19.

★ Tại Ca-na-đa, tỉnh Kê-bếch ghi nhận tới 2.031 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 5-12. Ðây là lần đầu tại Ca-na-đa, số ca nhiễm mới theo ngày tại một tỉnh vượt quá con số 2.000 ca.

★ Thống đốc bang Niu Oóc của Mỹ A.Cu-ô-mô cho rằng, trường học thường bị cho là nơi bệnh tật dễ lây lan, nhưng đối với đại dịch Covid-19, trường học được coi là nơi an toàn nhất trong cộng đồng, bởi đây là nơi tuân thủ nghiêm túc các quy định cơ bản. Ông A.Cu-ô-mô nêu rõ, tỷ lệ lây nhiễm tại các trường học ở các tiểu bang đều thấp hơn tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng.

★ Tại châu Á, Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 của Lào đã phong tỏa một đặc khu kinh tế tại tỉnh Luông-nậm-thà, yêu cầu xét nghiệm mọi trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Tính đến nay, Lào ghi nhận tổng cộng 39 ca nhiễm Covid-19 trên cả nước.

★ Ngày 6-12, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen chỉ đạo người đứng đầu chính quyền các tỉnh, thành phố giám sát chặt chẽ tất cả các cơ sở kinh doanh, đề nghị các cơ sở này thực hiện đúng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi tiếp tục phát hiện thêm một ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thủ tướng Hun Xen cảnh báo, cơ sở kinh doanh nào không tuân thủ đúng các quy định sẽ bị đóng cửa tạm thời.

★ Cơ quan Thống kê Trung ương In-đô-nê-xi-a cho biết, ngành du lịch nước này gặp rất nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Lượng khách du lịch nước ngoài đến nước này trong tháng 10 mặc dù tăng nhẹ so với tháng 9, nhưng vẫn giảm 88,25% so với cùng kỳ năm 2019.

★ Số ca mắc mới hằng ngày tại Hàn Quốc đã quay trở lại ngưỡng hơn 600 ca, trong bối cảnh nhà chức trách đang cân nhắc siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ngày 6-12, nước này có thêm 631 ca mắc mới, trong đó có 599 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

★ Tại châu Âu, Thủ tướng Ðức A.Méc-ken hối thúc chính phủ liên bang, chính quyền các bang cũng như các thành phố phối hợp hành động ứng phó dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả dịch bệnh, trong bối cảnh các khoản hỗ trợ nền kinh tế để đối phó hậu quả của đại dịch ngày càng lớn. Theo kế hoạch, ngày 9-12 tới, Hạ viện Ðức có cuộc thảo luận về kế hoạch ngân sách mới.

★ Tại Bồ Ðào Nha, chính phủ tuyên bố sẽ nới lỏng các quy định liên quan trong giai đoạn lễ Giáng sinh nhằm cho phép người dân thăm người thân, song các biện pháp sẽ được thắt chặt trở lại vài ngày sau đó để ngăn chặn các buổi tiệc vào đêm giao thừa. Thủ tướng Bồ Ðào Nha A.Cô-xta cho biết, lệnh cấm đi lại trong nước sẽ không được áp đặt từ ngày 23 đến 26-12, song việc cấm đi lại giữa các vùng của Bồ Ðào Nha sẽ được áp đặt lại vào dịp năm mới.

★ Tại Pháp, việc chính quyền thông báo dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc vào ngày 15-12 khiến số lượng đặt vé máy bay tăng vọt, chủ yếu bay nội địa Pháp. Các hãng hàng không Air France, Transavia, EasyJet, Air Caraïbes và Corsair đã ghi nhận số lượng đặt vé tăng gấp ba đến bốn lần so với vài tuần trước.

★ Tại châu Phi, Bộ Giao thông vận tải An-giê-ri đã thông báo nối lại các chuyến bay nội địa kể từ ngày 6-12, trong khi các chuyến bay thương mại quốc tế vẫn bị đình chỉ. Hiện An-giê-ri đứng thứ 7 trong số 10 quốc gia châu Phi có số ca mắc Covid-19 cao nhất.

Theo nhandan.com.vn