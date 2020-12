Người đầu tiên tại Anh được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer và BioNTech

Ngày 8-12, Anh bắt đầu tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19, đây được đánh giá là một bước ngoặt trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Vào lúc 6 giờ 31 sáng cùng ngày (giờ địa phương), cụ bà người Anh đã được tiêm vaccine do hãng Pfizer và BioNTech phối hợp phát triển để ngừa Covid-19.

Cụ bà Margaret Keenan (90 tuổi) được tiêm vaccine ngừa Covid-19. (Ảnh: AP)

Người Anh đầu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) là cụ bà Margaret Keenan (90 tuổi). Cụ được tiêm vaccine tại Bệnh viện Đại học Coventry, vào lúc 6 giờ 31 phút ngày 8-12 (giờ địa phương), tức là chưa đầy một tuần sau khi Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt lưu hành vaccine phòng Covid-19 do hai hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech phối hợp bào chế.

Cụ bà Keenan, người chuẩn bị bước sang tuổi 91 vào tuần tới, chia sẻ, cụ cảm thấy vinh dự khi là người đầu tiên được tiêm loại vaccine này. Theo thông cáo của Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS), cụ Keenan cho biết: “Đây là món quà sinh nhật sớm tuyệt vời nhất mà tôi ao ước bởi vì cuối cùng tôi cũng có thể mong đợi được ở bên gia đình và bạn bè trong năm mới sau khi ở một mình trong phần lớn thời gian của năm (2020)”.

Cô May Parsons, y tá giám sát sự kiện quan trọng này, cho biết cô cũng cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia chương tiêm chủng đại trà vaccine. “Những tháng vừa qua là thời gian khó khăn cho tất cả những người làm việc cho NHS, nhưng lúc này dường như ánh sáng đang xuất hiện ở cuối đường hầm”, y tá Parsons nói.

Cụ Keenan sẽ quay trở lại bệnh viện để tiêm liều vaccine thứ hai trong 3-4 tuần tới. Theo hướng dẫn của Chính phủ Anh, mỗi người tiêm vaccine sẽ được cấp thẻ có kích thước tương tự thẻ tín dụng, trong đó cung cấp thông tin chi tiết về lần tiêm chủng tiếp theo. Từ 7-10 ngày sau khi tiêm liều vaccine thứ hai, cụ Keenan có thể được bảo vệ trước sự tấn công của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Anh đã đặt 40 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer và BioNTech, tuy nhiên hiện chỉ có sẵn 800 nghìn liều. Ngoài ra, nước này cũng đã đặt bảy triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Moderna. Có thể loại vaccine này sẽ được phê chuẩn cho sử dụng khẩn cấp tại Anh trong vài tuần tới.

Việc phân phối vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer và BioNTech gặp khó khăn do vaccine này cần được bảo quản trong nhiệt độ -75 độ C. Trong khi đó, nếu được phê chuẩn, vaccine của Moderna có thể sẽ là sự lựa chọn thiết thực hơn cho các nhà dưỡng lão vì vaccine này cần được bảo quản ở nhiệt độ -20 độ C.

Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 50 trung tâm tiêm chủng vaccine tại vùng England, hàng chục trung tâm khác tại xứ Wale và Scotland. Tại Anh, việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 chỉ được diễn ra tại các bệnh viện. Trong khi đó, xứ Wales và Scotland vẫn chưa quy định về các cơ sở được phép tiêm vaccine.

Hiện, Chính phủ Anh ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 80 tuổi trở lên, nhân viên nhà dưỡng lão, nhân viên y tế tuyến đầu, nhân viên chăm sóc sức khỏe xã hội.

Theo Ủy ban châu Âu, Cơ quan Dược phẩm châu Âu sẽ đưa ra kết luận về vaccine ngừa Covid-19 trong ngày 29-12.

