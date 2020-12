Kêu gọi hỗ trợ tiếp cận vắc-xin ngừa Covid-19

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Cố vấn cấp cao của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) B.Ay-lát thông báo, WHO đang đàm phán với hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) để sớm phân bổ vắc-xin ngừa Covid-19 ra toàn cầu, với mức giá hợp lý cho người nghèo. WHO cũng tìm các nguồn tài chính mới cho quỹ tài trợ trị giá khoảng 28 tỷ USD để chi cho các công cụ chống dịch. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Johns Hopkins Bloomberg cảnh báo, ít nhất 20% dân số thế giới có thể không được tiếp cận vắc-xin ngừa Covid-19 cho đến năm 2022. Các chuyên gia kêu gọi thúc đẩy minh bạch và hỗ trợ tiếp cận công bằng trên toàn cầu.

Vắc-xin phòng Covid-19 của Pfizer được chuyển đi từ nhà máy ở Mỹ. Ảnh THE CONVERSATION

* Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) quyết định thảo luận về việc cấp phép cho vắc-xin ngừa Covid-19 của Pfizer và BioNTech vào ngày 21-12 tới. Nhiều quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ phối hợp khởi động các chiến dịch tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19. Chính phủ Anh chi 3,7 tỷ bảng Anh cho các loại vắc-xin ngừa Covid-19. Chính phủ Ba Lan trích khoảng 820 triệu USD cho chương trình vắc-xin. Bộ Y tế Đức cho biết, sẽ bắt đầu tiêm phòng vắc-xin của BioNTech/Pfizer ngay sau khi Liên hiệp châu Âu (EU) phê chuẩn...



* Thủ tướng Nga phê duyệt thủ tục cung cấp vắc-xin ngừa Covid-19. Theo quy định, hằng tuần các nhà sản xuất gửi thông tin về lượng vắc-xin còn dư cho Bộ Y tế Nga và cơ quan này sẽ phân phối số vắc-xin này trong vòng hai ngày, dựa trên nhu cầu cụ thể của mỗi khu vực.



* Tập đoàn dược phẩm Fosun Thượng Hải của Trung Quốc ngày 16-12 cho biết, hãng dược phẩm BioNTech đã nhất trí cấp 100 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho Trung Quốc đại lục từ năm tới, nếu vắc-xin này được phê chuẩn. Chính phủ Ai Cập triển khai lập trang mạng để người dân đặt trước vắc-xin ngừa Covid-19. Nước này đã nhận hai lô vắc-xin với tổng số 100.000 liều do Trung Quốc sản xuất.



* Theo trang thống kê worldometers.info, đến ngày 16-12, toàn thế giới ghi nhận hơn 73,87 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.643.188 người chết. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với hơn 17,14 triệu ca nhiễm.



* Nhiều nước châu Âu xem xét tăng cường các biện pháp hạn chế. Từ ngày 16-12, thủ đô Luân Đôn (Anh) và nhiều khu lân cận sẽ chuyển sang áp dụng các biện pháp hạn chế ở cấp độ cao nhất. I-ta-li-a thông báo siết chặt các biện pháp hạn chế trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh. Cơ quan Y tế cộng đồng của Thụy Sĩ cảnh báo, hệ thống y tế có nguy cơ rơi vào tình trạng quá tải...



* Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ca-na-đa dự báo, nền kinh tế nước này có thể tăng trưởng âm trong quý đầu năm 2021, do dịch Covid-19 lây lan mạnh kìm hãm đà tăng trưởng trong ngắn hạn. Chính phủ Bra-xin dự báo, thâm hụt ngân sách nước này trong năm nay khoảng 168,9 tỷ USD, chủ yếu do các chương trình chi tiêu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng do dịch.



* Trong hai ngày 15 và 16-12, các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ, các cơ quan chức năng trong nước, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan sở tại tổ chức chuyến bay đưa gần 350 công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia ở các khu vực này về nước. Hành khách trên chuyến bay gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, sinh viên đã hoàn thành khóa học gặp khó khăn về chỗ ở, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác.



* Ngày 16-12, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây, Tổng công ty Lilama và Hãng hàng không VietJet đã phối hợp các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 180 công dân Việt Nam từ Bru-nây về nước, trong đó chủ yếu là lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng của Lilama và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

