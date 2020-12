Bức tranh kinh tế Xin-ga-po xuất hiện những dấu hiệu khởi sắc, sau nhiều tháng bị phủ gam màu u ám do tác động của “cơn bão” Covid-19. Để thu được những kết quả tích cực này, chính phủ “đảo quốc sư tử” đã triển khai chiến lược kinh tế gồm ba mũi nhọn, góp phần quan trọng mở đường cho sự phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia.

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Xin-ga-po, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này giảm 5,8% trong quý III-2020 so với cùng kỳ năm 2019. Đây là một tín hiệu khả quan, bởi con số này thấp hơn nhiều so với mức suy giảm 7% được dự báo trước đó. GDP quý III-2020 của Xin-ga-po đã tăng 9,2% so với quý II. Các chuyên gia kinh tế nhận định, những chiến lược phục hồi kinh tế hiệu quả, kịp thời mà Chính phủ Xin-ga-po triển khai thời gian qua đã xóa bớt gam màu u ám trên bức tranh kinh tế tổng thể của quốc gia châu Á này.

Chiến lược phục hồi kinh tế của Xin-ga-po được Phó Thủ tướng nước này Vương Thụy Kiệt công bố tại Quốc hội vừa qua, gồm ba mũi nhọn, bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau. Mũi nhọn thứ nhất là tái thiết đất nước trở thành điểm kết nối giữa châu Á với toàn cầu về công nghệ, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, việc nhanh chóng thúc đẩy trở lại các hoạt động du lịch, thương mại… là rất cần thiết. Thời gian qua, Xin-ga-po đã nối lại các hoạt động du lịch thiết yếu nhằm góp phần phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Mũi nhọn thứ hai là tập trung giải quyết vấn đề việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao đang là một thách thức lớn đối với Xin-ga-po. Mũi nhọn cuối cùng là gia tăng khả năng tự cường của nền kinh tế, thông qua việc tự sản xuất các mặt hàng thiết yếu, triển khai những dự án phát triển năng lượng tái tạo…

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Xin-ga-po Chan Chun Xinh nhận định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm do dịch Covid-19, nền kinh tế Xin-ga-po đang phục hồi đúng hướng, chậm mà chắc. Ông Chan Chun Xinh nêu rõ, để thiết lập nền tảng cho sự tăng trưởng của nền kinh tế Xin-ga-po từ ngắn hạn đến trung hạn, chính phủ sẽ nỗ lực thực hiện một số biện pháp, bao gồm phòng, chống dịch Covid-19; từng bước khôi phục các hoạt động trong nước, mở cửa biên giới và thu hút các công ty nước ngoài đầu tư vào Xin-ga-po. Chính phủ cũng hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, như giúp các công ty tìm kiếm các nguồn thu mới, phát triển hệ thống nhân lực…

Trong nửa đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã “phủ bóng đen” lên nền kinh tế Xin-ga-po, với sự ngưng trệ của các hoạt động kinh tế. Hồi quý II-2020, GDP của quốc gia châu Á này giảm kỷ lục 42,9% so quý trước và giảm 13,2% so cùng kỳ năm 2019. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Xin-ga-po, kết quả kinh tế của quý II-2020 đã làm lu mờ những thành tựu tăng trưởng mà đất nước này đạt được trong vài năm trước đó. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch của Xin-ga-po cũng chịu cảnh đình trệ do những hạn chế đi lại trên quy mô toàn cầu. Trong khi đó, bài toán việc làm đang là vấn đề khó khăn mà giới lãnh đạo Xin-ga-po phải đối mặt. Bộ Nhân lực nước này cho biết, tỷ lệ thất nghiệp của Xin-ga-po trong tháng 8-2020 đạt mức 4,5%, mức cao nhất trong hơn 10 năm qua. Khẳng định quyết tâm đưa đất nước vượt qua khó khăn và phục hồi nền kinh tế, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Chan Chun Xinh tuyên bố, sau khi Xin-ga-po kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 trên mặt trận y tế, quốc gia Đông - Nam Á này sẽ duy trì sự kết nối với thế giới để giữ vững tiềm lực kinh tế vốn đã được bồi đắp qua nhiều thập kỷ.

Những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 trên toàn cầu chắc chắn sẽ khiến chặng đường phục hồi kinh tế của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Xin-ga-po, gặp nhiều gian nan. Tuy nhiên, giới phân tích tin tưởng rằng, các quyết sách mà chính phủ Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long đưa ra sẽ giúp “đảo quốc sư tử” sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, qua đó đẩy nhanh tiến trình phục hồi nền kinh tế.

