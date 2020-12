Châu Âu đối phó làn sóng dịch thứ ba

Theo Roi-tơ và TTXVN, Thủ tướng Áo X.Cuốt-dơ cảnh báo, châu Âu chắc chắn phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng trong quý đầu tiên của năm 2021 khi làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ ba bùng phát, với số ca lây nhiễm tăng mạnh. Ông X.Cuốt-dơ cho rằng, chỉ khi nhiệt độ tăng cao hơn kết hợp với việc tiêm chủng rộng rãi hơn, tình hình dịch bệnh mới có thể bớt căng thẳng vào mùa hè tới.

* Hung-ga-ri đã triển khai tiêm những mũi vắc-xin phòng Covid-19 đầu tiên. Theo đó, các bác sĩ và điều dưỡng viên tại một bệnh viện ở thủ đô Bu-đa-pét được tiêm vắc-xin do hai hãng dược Pfizer và BioNTech phối hợp sản xuất. Việc tiêm vắc-xin được thực hiện ngay sau khi Hung-ga-ri nhận được lô vắc-xin đầu tiên để tiêm phòng cho 4.875 người thuộc diện ưu tiên số một.



* Sáng 27-12, việc tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 được thực hiện đồng loạt tại các nước Liên hiệp châu Âu (EU). Tại Ba Lan, những người đầu tiên được tiêm chủng là các bác sĩ và y tá tại Bệnh viện Bộ Nội vụ ở thủ đô Vác-sa-va. Tại Crô-a-ti-a, một trại dưỡng lão ở thủ đô Da-grép là cơ sở đầu tiên được tiêm chủng.



* Bộ Y tế Pháp cho biết, nước này không loại trừ khả năng áp đặt lệnh phong tỏa cả nước lần thứ ba, nếu số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng. Ngày 27-12, Pháp đã nhận được những liều vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên của Pfizer/BioNTech. Đây là loại vắc-xin được nước này sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng đại trà.



* Hàng chục nghìn liều vắc-xin ngừa Covid-19 đã được bàn giao cho các cơ quan y tế ở bang Xách-xen An-hát của Đức. Sau đó, các cơ quan này phân phối vắc-xin cho các trung tâm tiêm chủng địa phương. Các cư dân cao tuổi ở viện dưỡng lão, những người từ 80 tuổi trở lên và đội ngũ nhân viên y tế là những đối tượng được ưu tiên tiêm vắc-xin tại Đức.



* Truyền thông Anh đưa tin, chính phủ nước này sẽ triển khai chương trình tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 do Đại học Oxford phát triển từ ngày 4-1-2021. Theo kế hoạch, vắc-xin do Đại học Oxford phát triển được các cơ quan quản lý dược phẩm cấp phép lưu hành trong vài ngày tới.



* Giới chức y tế tỉnh On-ta-ri-ô của Ca-na-đa xác nhận, một cặp đôi sống ở khu vực Đơ-ham là hai trường hợp đầu tiên tại Ca-na-đa nhiễm biến thể mới của vi-rút gây dịch Covid-19. Theo chính quyền tỉnh On-ta-ri-ô, không có bằng chứng cho thấy các loại vắc-xin được Bộ Y tế Ca-na-đa phê duyệt sẽ kém hiệu quả hơn đối với biến thể mới của vi-rút.



* Giới chức cảnh sát Pê-ru thông báo, nước này ban hành quy định hạn chế người dân tới các bãi biển nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát ổ dịch tại đây. Các lực lượng vũ trang, cảnh sát và an ninh cấp địa phương được huy động tham gia giám sát thực hiện quy định nêu trên. Bộ Y tế Pê-ru cảnh báo, số ca mắc Covid-19 tại nước này tiếp tục tăng.



* Đài truyền hình I-ran đưa tin, Tê-hê-ran mở rộng lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại nhiều thành phố và thị trấn, nhằm duy trì những kết quả tích cực gần đây trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Lệnh giới nghiêm, hiện đang được áp dụng tại 108 thành phố ở “mức cam” tương ứng với tình hình dịch bệnh có nguy cơ trung bình, sẽ được mở rộng sang các thành phố ở “mức vàng” tương ứng với tình hình dịch bệnh có nguy cơ thấp hơn.



* Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 970 ca nhiễm Covid-19, chấm dứt chuỗi 10 ngày liên tiếp ghi nhận hơn 1.000 ca/ngày. Nguyên nhân là do công tác xét nghiệm vào thời điểm cuối tuần giảm so với ngày thường. Giới chức nước này đang xem xét nâng quy định giãn cách xã hội lên mức ba là mức cao nhất nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.



* Thành phố Xít-ni của Ô-xtrây-li-a tiếp tục ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 mới, trong bối cảnh cư dân thành phố đang chờ đợi quyết định của chính phủ về việc tổ chức các sự kiện đón mừng năm mới. Ngày 27-12, Ô-xtrây-li-a ghi nhận bảy ca nhiễm mới tại bang Niu Xao Uên, trong đó có sáu ca nhiễm liên quan trực tiếp đến ổ dịch bùng phát tại bãi biển phía bắc của Xít-ni.



* Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo, Trung Quốc đại lục có 22 ca nhiễm mới, trong đó có 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 10 ca nhập cảnh. Trong số 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng, có bảy ca tại tỉnh Liêu Ninh và năm ca tại thủ đô Bắc Kinh.



* Ngày 27-11, giới chức Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này đang tìm cách cấp các khoản cứu trợ lên tới 2.700 USD cho các chủ doanh nghiệp nhỏ trong một chương trình cứu trợ kinh tế mới liên quan dịch Covid-19. Động thái này diễn ra khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể ở Hàn Quốc đối mặt gánh nặng tài chính gia tăng, trong lúc việc kinh doanh gặp khó khăn.



* Giới chức y tế Tây Ban Nha thông báo, đã có bốn trường hợp bệnh nhân nhiễm biến thể mới của vi-rút gây Covid-19. Theo hãng Roi-tơ, tất cả các ca bệnh này đều được ghi nhận tại thủ đô Ma-đrít của Tây Ban Nha và đều liên quan những người vừa trở về từ Anh.



* Ít nhất bảy người chết và nhiều người bị thương trong vụ cháy nghiêm trọng tại một bệnh viện tư điều trị bệnh nhân Covid-19 ở ngoại ô thủ đô Cai-rô của Ai Cập. Kết quả điều tra cho thấy, nguyên nhân gây cháy là sự cố lưới điện. Toàn bộ bệnh nhân của bệnh viện được chuyển đến một bệnh viện công ở thủ đô Cai-rô.