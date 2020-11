tin vắn quốc tế

Ô-xtrây-li-a: Tăng cường an ninh mạng

Ngày 9-11, Chính phủ Ô-xtrây-li-a công bố dự thảo Luật Cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó yêu cầu các công ty và tổ chức trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, quốc phòng, truyền thông, thực phẩm và giáo dục đại học tăng cường khả năng “phòng thủ mạng” và hợp tác với các cơ quan an ninh quốc gia ngăn chặn các cuộc tiến công mạng độc hại. Dự luật cũng tăng thêm quyền hạn cho các cơ quan an ninh quốc gia Ô-xtrây-li-a, nhằm chủ động phát hiện và phá vỡ các vụ tiến công mạng, gây gián đoạn nghiêm trọng cho nền kinh tế và an ninh quốc gia.

Nga điều chỉnh nhân sự trong chính phủ

Ngày 9-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điều chỉnh nhân sự chính phủ, miễn nhiệm và bổ nhiệm một loạt các vị trí trong nội các.

Theo các sắc lệnh mới công bố, các nhân vật bị miễn nhiệm, gồm: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Dmitry Kobylkin; Bộ trưởng Giao thông vận tải Evgheniy Ditrikh; đại diện toàn quyền Tổng thống tại khu vực liên bang Ural, Nikolai Sukanov; Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Vladimir Yakushev và Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak. Ba trong số các nhân vật nói trên dự kiến sẽ được bổ nhiệm vào các cương vị cấp cao mới. Cùng ngày, Thủ tướng Nga Mikhail Misustin cho biết, ông đã trình lên Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga danh sách ứng cử viên cho chức bộ trưởng tại 5 bộ và một chức vụ Phó thủ tướng. Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng ký sắc lệnh tăng số lượng Phó thủ tướng từ 9 lên 10 người./.

Theo nhandan.com.vn