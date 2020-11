tin vắn quốc tế

Nhật Bản: Khánh thành trung tâm xét nghiệm COVID-19 tại sân bay

Ngày 2-11, sân bay quốc tế Narita (sân bay lớn nhất Nhật Bản) đã khai trương Trung tâm xét nghiệm PCR COVID-19.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để nước này mở lại các chuyến bay quốc tế bị hoãn nhiều tháng qua do dịch COVID-19. Khi đưa vào hoạt động, Trung tâm PCR sẽ xét nghiệm người nước ngoài nhập cảnh Nhật Bản. Trước đó, vào ngày 30-10, Nhật Bản nới lỏng hạn chế đi lại đối với 9 quốc gia và khu vực châu Á.

Trung tâm xét nghiệm nói trên do Nippon Medical School Foundation điều hành, là phòng thí nghiệm đầu tiên tại một sân bay ở Nhật Bản, có thể cung cấp kết quả trong 6 giờ, dự kiến giảm còn 2 giờ vào cuối tháng 11. Khách đến Nhật Bản phải qua kiểm tra COVID-19. Với khoảng 100 nghìn trường hợp mắc và 1.773 trường hợp tử vong, Nhật Bản được xem là kiểm soát dịch tốt hơn nhiều nền kinh tế lớn khác.

Anh: Nỗ lực đạt thỏa thuận với EU

Ngày 2-11, Anh và Liên hiệp châu Âu (EU) tiếp tục đàm phán tại Brúc-xen (Bỉ), với mục tiêu đạt thỏa thuận hậu Brexit, tránh nguy cơ rối loạn quan hệ thương mại song phương.

Đàm phán được nối lại sau khi hai bên kết thúc vòng thương lượng mới nhất hôm 30-10, tại Luân Đôn (Anh). Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU M.Bác-ni-ê xác nhận còn nhiều việc phải giải quyết. Mấu chốt bất đồng lại là những vấn đề nhạy cảm nhất, như cạnh tranh công bằng, quyền đánh bắt cá và cơ chế giải quyết tranh chấp...

Nội các New Zealand lần đầu tiên có Bộ trưởng Ứng phó đại dịch COVID-19

Al Jazeera đưa tin, ngày 2-11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden đã công bố danh sách Nội các mới sau khi thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 17-10 vừa qua.

Theo Thủ tướng Jacinda Ardern, Bộ trưởng Tài chính Grant Robertson sẽ trở thành Phó Thủ tướng, kiêm nhiệm chức vụ cũ. Cựu Bộ trưởng Y tế Chris Hipkins được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Ứng phó đại địch COVID-19. Đây là cương vị mới được lập ra trong Chính phủ New Zealand, chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống đại dịch như quản lý hoạt động cách ly và giám sát biên giới.

Trong khi đó, bà Nanaia Mahuta được bổ nhiệm làm nữ Ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử nước này. Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Jacinda Arden nhấn mạnh, với viễn cảnh xấu đi trên toàn cầu do ảnh hưởng của dịch bệnh, khoảng thời gian 3 năm tới sẽ rất thử thách đối với New Zealand. Vì lý do này, Chính phủ mới của Công đảng New Zealand sẽ ưu tiên vấn đề phục hồi kinh tế sau đại dịch./.

Theo SGGP