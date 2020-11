tin vắn quốc tế

Ác-hen-ti-na: Điều tra buôn lậu chất nổ xuyên biên giới

Bộ An ninh Ác-hen-ti-na cho biết, đang mở một cuộc điều tra về nghi vấn buôn lậu chất nổ ở khu vực biên giới với nước láng giềng Pa-ra-goay. Quyết định được đưa ra sau khi đại sứ quán nước này tại Anh nhận được một bức thư nặc danh cảnh báo về việc hóa chất amoni nitrat cùng loại với vật liệu gây ra vụ nổ đẫm máu ở Thủ đô Bây-rút của Li-băng vừa qua, sẽ được sử dụng để chống lại cộng đồng người Do thái ở Ác-hen-ti-na và có liên quan các nhóm khủng bố quốc tế. Để ngăn chặn những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, cơ quan an ninh Ác-hen-ti-na đã tăng cường các hoạt động tuần tra, giám sát ở những nơi có cộng đồng người Do thái sinh sống.

Mỹ: Bác hạn chế chương trình bảo hộ nhập cư

Roi-tơ và TTXVN ngày 15-11 đưa tin, thẩm phán liên bang tại Niu Oóc đã bác bỏ các biện pháp hạn chế của Nhà trắng đối với Chương trình hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ (DACA). Năm 2017, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã cố gắng hủy bỏ DACA, cơ chế đang bảo vệ cho khoảng 649 nghìn người nhập cư trái phép đủ điều kiện làm việc trong hai năm và tránh khỏi nguy cơ bị trục xuất. Tuy nhiên, đến tháng 6 vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết ủng hộ DACA, cho rằng động thái hủy bỏ DACA của Tổng thống Đ.Trăm là trái luật. Dù vậy, phán quyết này không ngăn cản Nhà trắng tiếp tục tìm cách chấm dứt chương trình nêu trên./.

Theo nhandan.com.vn