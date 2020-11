Tiến triển trong thử nghiệm vắc-xin ngừa Covid-19

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) T.Ghê-brây-ê-xút, ngày 16-11 hoan nghênh kết quả đáng khích lệ trong nghiên cứu vắc-xin ngừa Covid-19, song vẫn bày tỏ "lạc quan thận trọng" về khả năng có vắc-xin trong những tháng tới. Trước đó, tập đoàn công nghệ sinh học Moderna của Mỹ thông báo, vắc-xin thử nghiệm ngừa Covid-19 của hãng này phát huy hiệu quả mức 94,5%.

★ Giới chức Liên hiệp châu Âu (EU) cho biết, Ủy ban châu Âu muốn đạt thỏa thuận với tập đoàn dược phẩm Moderna về việc cung cấp hàng triệu liều vắc-xin, với giá dưới 25 USD/liều. Tập đoàn Pfizer của Mỹ cũng thông báo bắt đầu thực hiện chương trình tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 thí điểm tại bốn bang của Mỹ.

★ Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 17-11, toàn thế giới có hơn 55,4 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 1,33 triệu ca tử vong. Hiện có 15,53 triệu ca đang phải điều trị, 1% trong đó số đó cần điều trị tích cực.

★ Mỹ tiếp tục là nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Một loạt bang tại Mỹ công bố các biện pháp hạn chế mới chống Covid-19. Ðến nay, Mỹ ghi nhận hơn 11,53 triệu ca mắc và hơn 252.652 ca tử vong do Covid-19.

★ Châu Á là khu vực có tổng số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới (15,16 triệu ca), trong đó Ấn Ðộ chịu ảnh hưởng nặng nhất, với hơn 8,87 triệu ca. Hàn Quốc ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có số người mắc mới ở mức hơn 200 ca, buộc cơ quan chức năng nâng mức độ giãn cách xã hội ở Xơ-un và vùng lân cận.

★ Ngày 16-11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hãng hàng không Vietjet phối hợp các cơ quan chức năng Nhật Bản thực hiện hai chuyến bay đưa gần 360 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm người dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai, lao động hết hạn hợp đồng, sinh viên đã tốt nghiệp không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Cùng ngày, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Hãng hàng không Vietjet cũng phối hợp các cơ quan chức năng Hàn Quốc thực hiện chuyến bay đưa gần 240 công dân Việt Nam về nước an toàn.

★ Các cơ quan chức năng Việt Nam, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Ðài Bắc, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cùng các cơ quan chức năng Ðài Loan (Trung Quốc) phối hợp thực hiện hai chuyến bay chở hơn 240 công dân Việt Nam từ Ðài Loan về nước. Hành khách trên chuyến bay gồm người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc sức khỏe yếu, phụ nữ mang thai, lao động hết hạn hợp đồng, học sinh, sinh viên kết thúc chương trình học và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

