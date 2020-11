Nhiều người thương vong trong vụ tấn công tại Đại học Kabul, Afghanistan

Ngày 2-11, giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 10 sinh viên thiệt mạng sau khi các tay súng tấn công trường Đại học Kabul và đấu súng với lực lượng an ninh.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên cho biết: "Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương". Một nguồn tin cảnh sát cho biết ít nhất 15 người đã bị thương.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, một nhân chứng cho biết, những kẻ tấn công đã nổ súng tất cả những người chúng bắt gặp. Một số nhân chứng khác cho biết vụ tấn công xảy ra đúng thời điểm đông sinh viên có mặt tại trường, nhưng hầu hết đã kịp bỏ chạy.

Trước đó, Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo một số tay súng phiến quân đã xâm nhập vào trường Đại học Kabul và vẫn đang đấu súng với lực lượng an ninh. Cảnh sát đã được tăng cường phong tỏa khu vực và triển khai chiến dịch giải cứu những người mắc kẹt bên trong trường này.

Đại diện dân sự cấp cao của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan Stefano Pontecorvo đã lên án vụ tấn công trên. Trong tuyên bố của mình, ông nêu rõ: "Đây là vụ tấn công nhằm vào các cơ sở giáo dục tại Kabul trong vòng 10 ngày qua. Trẻ em và giới trẻ Afghanistan cần cảm thấy an toàn khi đến trường".

Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công trên. Phiến quân Taliban cũng phủ nhận tham gia vụ việc.

Thời gian qua, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Afghanistan bất chấp việc phái đoàn chính phủ và phiến quân Taliban tiến hành hòa đàm tại Qatar để tiến tới một thỏa thuận hòa bình. Trong những năm gần đây, nhiều trường học ở Afghanistan đã trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm cực đoan như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuần trước, ít nhất 24 người, phần lớn là sinh viên, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công liều chết nhằm vào một trung tâm giáo dục ở quận phía tây Kabul. IS đã nhận gây ra vụ việc. Năm 2018, một vụ đánh bom liều chết do IS thực hiện bên ngoài Đại học Kabul cũng khiến hàng chục người thiệt mạng, chủ yếu là các thanh thiếu niên.