Ngành công nghiệp của Nga suy giảm do ảnh hưởng Covid-19

Trong tuần qua, các nhà kinh tế Nga đã hạ cấp dự báo tăng trưởng công nghiệp ở nước này.

Cụ thể, theo ước tính sơ bộ của Cơ quan thống kê liên bang (Rosstat) cho thấy, tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Nga trong tháng 10 đã chậm lại và cứ đà này sự suy giảm của ngành công nghiệp Nga vào cuối năm có thể xuống tới -4%, mức giảm tổng sản phẩm quốc nội tương ứng (GDP) sẽ là -4,6%, thấp hơn mức dự kiến của chính phủ.

Các chuyên gia từ Trung tâm Phát triển thuộc Trường Kinh tế Cao cấp (HSE) của Nga ngày 15-11 lưu ý rằng, đà phục hồi của ngành công nghiệp Nga hầu như đã dừng lại vào tháng 9, khi làn sóng Covid-19 thứ hai bùng phát mạnh mẽ. Căn cứ dữ liệu do Rosstat cập nhật, trong tháng 9-2020, mức suy giảm của ngành công nghiệp so với cùng kỳ năm 2019 là -5%, mức suy giảm nhiều hơn so với tháng 8, song ít hơn mức suy giảm trung bình trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7.

Thống kê ghi nhận mức tăng nhẹ chỉ được quan sát thấy tại ngành điện và nhiệt điện. Tuy nhiên, nhìn chung, mức cầu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hiện tại thấp hơn đáng kể so với giai đoạn tương đối thịnh vượng của những năm 2000 đến 2012.

Các cuộc thăm dò ý kiến trong giới lãnh đạo các xí nghiệp cho thấy sự suy thoái rõ rệt trong tháng 10. Chỉ số hoạt động kinh doanh (PMI) của các ngành sản xuất ở Nga vào tháng 10-2020 đã giảm xuống 46,9 điểm, trong khi chỉ số này của tháng 9 ở mức 48,9 điểm. Nếu PMI đạt hơn 50 điểm cho thấy hoạt động kinh doanh tăng lên và nếu dưới mức này hoạt động kinh doanh trở nên đình trệ. Nhớ lại giai đoạn giãn cách xã hội hồi đầu năm tại Nga, chỉ số PMI trong tháng 4 đã giảm từ 47,5 xuống 31,3 điểm, và đây là chỉ số tồi tệ nhất kể từ khi chỉ số này được nghiên cứu, tính toán từ tháng 9-1997.

Một trong những ngành công nghiệp có đà suy giảm rõ rệt là ngành khai thác khoáng sản. Cụ thể, khai thác dầu khí của Nga trong tháng 10 giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 10 tháng đầu năm 2020, sản lượng khai thác dầu giảm 8,2%. Xuất khẩu dầu trong tháng 10 thấp hơn 18,9% so với tháng 10-2019.

Các chuyên gia HSE đánh giá triển vọng phục hồi của ngành công nghiệp Nga trong những tháng tới là khá khiêm tốn, với mức suy giảm công nghiệp trong ba tháng cuối năm 2020 sẽ ở mức 3,5-4%. Đại dịch Covid-19 cũng khiến các ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ giảm và đây là lý do để các chuyên gia kinh tế dự báo rằng GDP của Nga sẽ giảm 4,4-4,6% vào cuối năm nay. Mức giảm 4,6% thật sự tồi tệ so với kỳ vọng trước đó của nhiều nhà kinh tế, tuy nhiên nó phù hợp với ước tính suy giảm từ 4-5% mà Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra hồi tháng trước. Mức sụt giảm này lớn hơn dự báo lạc quan 4,1% của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Trên thực tế, mặc dù các dự báo về sự suy giảm của nền kinh tế đang xấu đi, song các nhà chức trách Nga vẫn chưa muốn điều chỉnh các dự báo chính thức.

Người đứng đầu Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại nước này Maxim Reshetnikov trong tuần qua khẳng định: “Mọi chỉ số vẫn đang trong mức dự báo và hiện không có căn cứ nào để nói rằng tình hình sẽ còn xấu đi”.

Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Nga Reshetnikov đồng thời nhấn mạnh, Bộ này đang theo dõi chặt chẽ mọi hạn chế liên quan đại dịch Covid-19 mà các khu vực trong toàn liên bang đưa ra. Theo ông, “hiện không thấy bất kỳ hạn chế nào ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế”.

