Chung tay giúp đỡ

Liên hợp quốc (LHQ) vừa thông báo sẽ sử dụng 100 triệu USD trong quỹ khẩn cấp của cơ quan này nhằm giúp 7 quốc gia phòng ngừa nạn đói, trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn đang hình thành ở khu vực Trung Đông, châu Phi. Xung đột, lũ lụt, hạn hán đẩy nhiều quốc gia vào tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.

Cơ quan cứu trợ của Liên hiệp quốc chuyển thực phẩm, chăn nệm đến Yemen, quốc gia nghèo đói sau nhiều năm xung đột, chiến tranh. Ảnh: Internet

Cuộc khủng hoảng COVID-19 như “giọt nước tràn ly”, giáng đòn mạnh vào các nước châu Phi, nhất là khu vực Xa-hen, vốn phải oằn mình chống chọi thiên tai và xung đột. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), khoảng 13,4 triệu người ở khu vực Trung Xa-hen đang cần hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ trước các cuộc khủng hoảng phức tạp gia tăng nhanh chóng. Xung đột và thiên tai khiến 6,6 triệu người phải đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực, tăng gần năm lần ở Buốc-ki-na Pha-xô, gần gấp đôi ở Ma-li và tăng tới 77% ở Ni-giê so với năm 2019. Ngay tại nền kinh tế lớn nhất châu Phi là Ni-giê-ri-a, hơn 40% dân số hiện đang sống dưới ngưỡng nghèo, tương đương 82,9 triệu người. Là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất ở “lục địa đen”, với doanh thu từ dầu thô chiếm hơn 50% tổng thu nhập, song nền kinh tế Ni-giê-ri-a đang phải chật vật đối phó tác động của cuộc suy thoái kinh tế từ năm 2016, trước cả khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Tại Xu-đăng, giá lương thực và chi phí dịch vụ y tế tăng đột biến trong năm qua. Các số liệu của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho thấy, giá trung bình của các loại lương thực cơ bản ở Xu-đăng đã tăng gần 200%, trong khi chi phí dịch vụ y tế tăng 90% so với năm 2019. Lạm phát đã lên tới 170% trong tháng 8 vừa qua, đẩy chi phí thực phẩm cơ bản như cao lương lên hơn 240% so năm trước và hơn 680% so mức trung bình của 5 năm qua. Hơn 9,6 triệu người ở Xu-đăng phải đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong giai đoạn kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9.

Khu vực Sừng châu Phi cũng đang chao đảo bởi nguy cơ khủng hoảng nhân đạo khi Xu-đăng lại bị “nặng gánh” thêm bởi dòng người tị nạn đang ùn ùn đổ vào từ Ê-ti-ô-pi-a, nơi các cuộc xung đột đang leo thang. Giao tranh tại khu vực Ti-grây giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy ở Ê-ti-ô-pi-a khiến hơn 36 nghìn người chạy sang Xu-đăng lánh nạn. LHQ đã báo động về cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn khi có khoảng 4.000 người Ê-ti-ô-pi-a vượt qua biên giới mỗi ngày. Đây là dòng chảy tị nạn lớn chưa từng thấy trong hai thập kỷ qua ở khu vực. Số lượng lớn người tị nạn vượt quá khả năng hỗ trợ của các tổ chức nhân đạo tại chỗ. OCHA cho biết, các con đường dẫn đến khu vực Ti-grây vẫn bị chặn và các đối tác điều phối hoạt động nhân đạo của LHQ cảnh báo nguồn cung hỗ trợ sẽ sớm cạn kiệt, khiến hàng triệu người đứng trước nguy cơ mất an ninh lương thực và dịch bệnh, cùng nhiều thách thức khác.

Trong kế hoạch phân bổ 100 triệu USD cứu trợ nhân đạo của LHQ mới đây, có tên nhiều nước châu Phi. Trước các thách thức an ninh, phát triển và nhân đạo tại khu vực Xa-hen nói riêng và châu Phi nói chung, LHQ kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay nhằm giúp “lục địa đen” giải quyết tận gốc các nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển./.

