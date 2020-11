Châu Âu sẽ siết chặt phòng dịch Covid-19 trong dịp Giáng sinh

Theo tin nước ngoài và TTXVN, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 16,2 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 369 nghìn người chết. Trong 24 giờ qua, Nga, Đức và Bun-ga-ri tiếp tục ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm mới. Tại Nga, tổng số ca nhiễm tại nước này lên tới 2,1 triệu ca, là nước có số ca nhiễm cao thứ hai tại châu Âu, sau Pháp.

* Văn phòng Chính phủ Anh cho biết, các bộ trưởng các vùng Inh-lân, Xcốt-len, xứ Uên và Bắc Ai-len đã ủng hộ kế hoạch cho phép các gia đình khác nhau được tụ họp trong một số ngày dịp lễ Giáng sinh năm nay. Thủ tướng Anh dự kiến công bố “Kế hoạch phòng Covid-19 mùa đông”, trong đó nhiều khả năng bao gồm các biện pháp siết chặt trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

* Chính quyền thành phố Béc-lin (Đức) dự định hủy buổi lễ âm nhạc và ánh sáng đón mừng Năm mới 2021, vốn được tổ chức hằng năm ở khu vực Cổng Bran-đen-bớc, nhằm tránh nguy cơ gây ra làn sóng lây nhiễm mới. Trong khi đó, các bang có thể ra lệnh cấm mua, bán và đốt pháo trong dịp đón năm mới nhằm giảm tải cho lực lượng an ninh, y tế.

* Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, cơ quan này sẽ phân phối khoảng hai tỷ liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho các nước đang phát triển trong năm 2021. Chiến dịch khổng lồ này được UNICEF thông báo trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới cam kết sẽ bảo đảm việc phân phối vắc-xin một cách công bằng.

* Hãng dược phẩm liên doanh Anh - Thụy Điển AstraZeneca thông báo, vắc-xin ngừa Covid-19 do hãng phát triển cùng với Đại học Oxford có thể đạt hiệu quả tới 90% chỉ với một liều sử dụng. Kết quả này đánh dấu sự đột phá mới trong cuộc chiến chống đại dịch. AstraZeneca cho biết sẽ có đủ 200 triệu liều vắc-xin vào cuối năm nay và 700 triệu liều vào cuối quý I năm 2021.

* Chính phủ Ô-xtrây-li-a thông báo tài trợ thử nghiệm lâm sàng trên người một loại thuốc xịt mũi có khả năng ngừa Covid-19 và các bệnh liên quan hô hấp. Thuốc do Công ty công nghệ sinh học Ena Respiratory bào chế, hoạt động theo cơ chế tăng cường hệ miễn dịch, kích hoạt tầng bảo vệ đầu tiên chống vi-rút của cơ thể người, có khả năng ngừa Covid-19 lên tới 96%.

* Trang tin Telegraph cho biết, Chính phủ Anh có thể sẽ phê duyệt việc đưa vào sử dụng vắc-xin ngừa Covid-19 của Pfizer và BioNTech. Anh đã đặt mua 40 triệu liều và dự kiến sẽ nhận 10 triệu liều vào cuối năm nay, đủ để tiêm phòng cho năm triệu người, nếu được các cơ quan quản lý chấp thuận.

* Thủ tướng Tây Ban Nha P.Xan-chét cho biết, nước này sẽ bắt đầu triển khai chương trình tiêm phòng Covid-19 toàn diện từ tháng 1-2021 và dự kiến sẽ bao phủ một phần đáng kể dân số Tây Ban Nha trong vòng sáu tháng sau đó. Tây Ban Nha và Đức là những nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) đầu tiên lên kế hoạch tiêm chủng toàn diện.

* Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức G.Xpan cho biết, nước này có thể khởi động chương trình tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 sớm nhất là vào tháng 12 năm nay. Hiện, Đức có hơn 300 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 thông qua Ủy ban châu Âu, các hợp đồng song phương và các quyền mua hàng.

* Người phát ngôn Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) thông báo, giá vắc-xin ngừa Covid-19 Sputnik V của nước này sẽ thấp hơn đáng kể so các loại do hai công ty Pfizer và Moderna phát triển. Sputnik V là một trong 10 loại vắc-xin ngừa Covid-19 nằm trong danh sách của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sắp hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba và bắt đầu sản xuất hàng loạt.

* Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến tối 23-11, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 59 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có gần 1,4 triệu người chết. Số người bệnh được điều trị khỏi là 40,8 triệu người.

