Các điểm bỏ phiếu tại Mỹ mở cửa đón cử tri

Sáng 3-11 (giờ địa phương), nhiều điểm bỏ phiếu tại khu vực bờ đông của nước Mỹ đã mở cửa đón cử tri đến bầu Tổng thống thứ 46 của nước này cùng nhiều chức vụ quan trọng khác.

Cử tri tại hai thị trấn Dixville Notch và Millsfield của bang New Hampshire là những người bỏ phiếu sớm nhất trong Ngày Bầu cử. Sau đó, vào khoảng 6-7 giờ sáng 3-11 (giờ địa phương), các điểm bỏ phiếu tại bang New York, New Jersey, Virginia... đã mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu.

Cử tri xếp hàng tại sân chơi của một trường tiểu học tại bang New York từ sáng sớm để chờ điểm bỏ phiếu mở cửa. (Ảnh: AP)

Trong Ngày Bầu cử, thời gian mở cửa và đóng cửa của các địa điểm bỏ phiếu phụ thuộc vào quy định của từng bang, thậm chí là từng thành phố và hạt, tuy nhiên, các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa ít nhất 12 giờ. Ở những bang có hai múi giờ khác nhau, việc kiểm phiếu chỉ được thực hiện khi điểm bỏ phiếu cuối cùng đóng cửa.

Hầu hết các bang cho phép cử tri bắt đầu bỏ phiếu vào từ lúc 6 giờ sáng. Ở bang Vermont, người dân có thể bỏ phiếu lúc 5 giờ sáng. Thời gian kết thúc bỏ phiếu ở 50 bang và thủ đô Washington, D.C. cũng rất khác nhau (lấy chuẩn theo giờ miền đông của Mỹ), giúp người theo dõi cuộc bầu cử có thể thường xuyên cập nhật diễn biến trên toàn nước Mỹ trong Ngày Bầu cử.

Trong bối cảnh Mỹ là quốc gia có nhiều ca mắc, tử vong do Covid-19 nhất thế giới và đại dịch vẫn đang hoành hành tại nước này, nhiều cử tri đã lựa chọn đi bỏ phiếu sớm thay vì đi bỏ phiếu vào đúng Ngày Bầu cử như trước.

Theo Dự án Bầu cử Mỹ của Đại học Florida, tính đến tối 2-11 (giờ địa phương), hơn 98 triệu cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 của nước này. Các cử tri bỏ phiếu sớm theo hai hình thức chính (bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc bỏ phiếu trực tiếp) để tránh nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Số cử tri bỏ phiếu sớm tương đương với 71,4% cử tri tham gia cuộc bầu cử năm 2016 và chiếm 40% tổng số người Mỹ đủ tư cách pháp lý để đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay.

Theo nhandan.com.vn