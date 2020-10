Phi-lip-pin: Tổng thống chỉ thị điều tra tham nhũng

Ngày 27-10, Tổng thống Phi-lip-pin R.Đu-téc-tê cho biết, ông đã yêu cầu Bộ Tư pháp xúc tiến điều tra sâu rộng về tình trạng tham nhũng tại tất cả các cơ quan nhà nước. Ông chỉ thị Bộ Tư pháp điều tra những bất thường tại các cơ quan nhà nước từ nay cho đến hết nhiệm kỳ tổng thống của ông vào năm 2022. Nhà lãnh đạo Phi-lip-pin cam kết chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho đến hết nhiệm kỳ của ông.

I-ran: Kêu gọi LHQ chống lại các lệnh trừng phạt mới

Tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng khóa 75 kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc (LHQ), Bộ trưởng Ngoại giao I-ran M.Da-ríp kêu gọi LHQ hành động chống lại các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Tê-hê-ran và tố cáo Oa-sinh-tơn đã phát động nhiều cuộc chiến kể từ năm 2001. Mỹ vừa thông báo áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với I-ran nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Theo thông báo, Bộ trưởng Dầu khí, Công ty dầu mỏ quốc gia I-ran và Công ty tàu chở dầu quốc gia I-ran đã bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào “danh sách đen”. Đây là động thái mới nhất của Oa-sinh-tơn nhằm tăng cường sức ép đối với Tê-hê-ran.

Nga: Leo thang căng thẳng với Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga M.Da-kha-rô-va cho biết trong báo cáo an ninh mạng của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố có những tuyên bố chống Nga vô căn cứ và luận điểm về việc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân khiến Nga quan ngại. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, đây không phải lần đầu Mỹ có ý định hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Liên quan vấn đề an ninh mạng, bà M.Da-kha-rô-va cho biết, báo cáo nêu trên đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm chống lại Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại đề xuất của Tổng thống V.Pu-tin kêu gọi Mỹ thảo luận mang tính xây dựng về an ninh thông tin quốc tế./.

Theo nhandan.com.vn