Căng thẳng tiếp diễn tại Bê-la-rút

Roi-tơ dẫn thông báo của Điện Crem-li cho biết, Tổng thống Bê-la-rút A.Lu-ca-sen-cô tuần này tới Nga, trong nỗ lực giảm căng thẳng trong nước. Trong khi đó, một số nhà ngoại giao cho biết, Liên hiệp châu Âu (EU) tuần tới công bố áp đặt trừng phạt đối với giới chức Bê-la-rút, liên quan tình trạng bạo lực trong biểu tình vừa qua.

★ Hội đồng điều phối của phe đối lập Bê-la-rút khẳng định duy trì liên lạc với EU và sớm khởi động tiếp xúc với Nga và Mỹ. Sputnik dẫn lời lãnh đạo phe đối lập Bê-la-rút X.Ti-kha-nốp-xcai-a khẳng định sẵn sàng đối thoại với Nga, kêu gọi châu Âu trừng phạt giới chức Bê-la-rút.Truyền thông Bê-la-rút cho biết, thủ lĩnh biểu tình M.Cô-le-xni-cô-va bị một nhóm chưa rõ danh tính bắt giữ.



★ Đức yêu cầu làm rõ về nơi ở và Anh kêu gọi đặt ưu tiên cao nhất cho sự an toàn của thủ lĩnh biểu tình ở Bê-la-rút. Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại G.Bo-ren cũng kêu gọi trả tự do cho hàng trăm người biểu tình ở Bê-la-rút bị bắt giữ.

