Australia ghi nhận ngày đầu tiên không có ca tử vong do Covid-19 trong hai tháng

Ngày 15-9 đánh dấu ngày đầu tiên Australia không ghi nhận trường hợp tử vong do Covid-19 trong hai tháng. Khi tình hình dịch bệnh lắng dịu, Thủ tướng Australia Scott Morrison bắt đầu chuyển sang mục tiêu khôi phục nền kinh tế quốc dân.

Cảnh sát Australia đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. (Ảnh: ABC)

Giới chức Australia cho biết, trong 24 giờ qua, nước này đã phát hiện thêm 50 ca mắc, tăng nhẹ so với con số này trong ngày trước đó. Hôm nay đánh dấu ngày đầu tiên Australia không có thêm người tử vong do Covid-19 kể từ ngày 13-7.

Victoria, bang đông dân thứ hai tại Australia, có thêm 42 ca mắc Covid-19, tăng nhẹ so với số liệu của một ngày trước đó và thấp hơn nhiều so với thời gian cao điểm trong tháng 8 vừa qua với hơn 700 ca mắc mới/ngày. Ngày gần đây nhất Victoria ghi nhận ca tử vong do Covid-19 là 13-7.

Các số liệu gần đây khiến giới chức Victoria lạc quan rằng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với gần năm triệu người dân trong gần bảy tuần đã làm giảm sự lây lan của Covid-19. Do số ca mắc Covid-19 tại các vùng trên địa bàn đang trên đà giảm, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews thông báo sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế trong những vùng này vào cuối ngày 16-9.

Theo đó, chính quyền bang sẽ cho phép các cuộc tụ tập có tối đa 10 người ngoài trời, cư dân của một hộ gia đình sẽ được phép tới thăm hộ gia đình khác, các quán cà-phê có thể bố trí chỗ ngồi cho tối đa 50 người bên ngoài cửa hàng.

Melbourne, thành phố đông dân thứ hai tại Australia và là thủ phủ của Victoria, sẽ tiếp tục lệnh phong tỏa mở rộng đến ngày 28-9. Tuy nhiên, do số ca bệnh giảm đều cho nên giới chức thành phố này quyết định nới lỏng một số biện pháp hạn chế từ ngày 14-9, cho phép người dân rời khỏi nhà trong thời gian lâu hơn để tập thể dục. Ngoài ra, các nhà chức trách cũng rút ngắn lệnh giới nghiêm ban đêm.

Phát biểu ý kiến trước báo giới tại Melbourne, ông Andrews cho biết: “Chúng ta đã đưa số ca bệnh xuống mức rất thấp tại Victoria. Việc này cần có thời gian. Chúng ta đã quyết tâm thực hiện đến cùng và bây giờ có thể mở cửa trở lại”.

Victoria, bang chiếm 25% dân số của quốc gia có 26 triệu dân, đã ghi nhận khoảng 75% trong tổng số hơn 26.700 ca mắc và 90% trong 816 ca tử vong của Australia.

Khi tình hình dịch bệnh lắng dịu, Thủ tướng Australia Scott Morrison bắt đầu chuyển sang mục tiêu khôi phục nền kinh tế quốc dân, công bố hàng loạt chính sách để hạ giá bán gas nhằm phục hồi hoạt động sản xuất của nước này.

Theo nhandan.com.vn