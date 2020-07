Xuất khẩu của Nhật Bản tiếp tục đà suy giảm

Theo Kyodo, xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 6 vừa qua tiếp tục đà suy giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 20-7, kim ngạch xuất khẩu tháng 6-2020 đạt 4.862 tỷ yên, giảm 26,2% so cùng kỳ năm 2019 và là tháng giảm thứ 19 liên tiếp. Tính chung trong nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu giảm 15,4% so cùng kỳ năm ngoái xuống còn 32.360 tỷ yên (300 tỷ USD). Ðây là mức giảm sâu nhất tính theo nửa năm trong vòng hơn 10 năm qua sau mức giảm 22,8% vào sáu tháng cuối năm 2009 do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.