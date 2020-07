tin vắn quốc tế

Thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Áp-ga-ni-xtan

Theo Roi-tơ, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Oa-sinh-tơn vừa cử một đặc phái viên tới Áp-ga-ni-xtan để thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Ca-bun và phiến quân Ta-li-ban nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho quốc gia này.

Tù nhân Ta-li-ban được phóng thích khỏi nhà tù Ba-gram đã đến thủ đô Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan. Ảnh | AP

Thông báo nêu rõ, đặc phái viên D.Kha-li-dát đã lên đường hôm 24-7 để tới Ca-bun, I-xla-ma-bát, Ô-xlô và Xô-phi-a, với nhiệm vụ chính là nhằm đưa phái đoàn của Chính phủ Áp-ga-ni-xtan và đại diện Ta-li-ban ngồi vào bàn đàm phán. Ðặc phái viên D.Kha-li-dát có kế hoạch thúc đẩy một thỏa thuận về trao đổi tù nhân và giảm bạo lực, hai vấn đề vốn là trở ngại cản trở tiến trình tiến tới đàm phán hòa bình. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, dù vấn đề trao đổi tù nhân giữa Chính phủ Áp-ga-ni-xtan và Ta-li-ban đã có tiến triển nhưng vẫn cần tăng cường nỗ lực để giải quyết dứt điểm.

Campuchia tạm dừng khai thác nhiều đường bay quốc tế

Quyết định trên được Chính phủ Hoàng gia Campuchia đưa ra ngày 25-7, sau khi xác định hành khách đi trên các chuyến bay từ hai nước Ðông - Nam Á trên đến Campuchia có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao. Trong thông cáo báo chí tối 25-7, Bộ Y tế Campuchia cho biết, tính từ ngày 20-6 đến nay, cơ quan này phát hiện 108 hành khách nhiễm COVID-19 trên các chuyến bay từ Malaysia và Indonesia. Qua đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép tạm dừng khai thác các chuyến bay với hai quốc gia này kể từ ngày 1-8-2020. Một lý do quan trọng khác dẫn đến quyết định trên là kể từ tháng 8 và 9 hàng năm, Campuchia có nhiều ngày nghỉ lễ nên công tác phòng chống dịch càng phải được đề cao.

EU công bố chiến lược an ninh giai đoạn 2020-2025

Theo tin từ châu Âu và TTXVN, tại cuộc họp báo hôm 24-7 với Ủy viên Nội vụ châu Âu Y.Giô-han-xơn, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu M.Xi-nát đã công bố chiến lược an ninh của Liên hiệp châu Âu (EU) giai đoạn 2020-2025 và các sáng kiến đầu tiên chống lạm dụng tình dục trẻ em, buôn lậu ma túy và vũ khí. Nạn buôn bán ma túy tiếp tục là nguồn cung cấp tài chính chủ yếu cho khoảng 5.000 nhóm tội phạm có tổ chức ở châu Âu, với doanh thu khoảng 30 tỷ ơ-rô mỗi năm. Ma túy tổng hợp hiện đang được sản xuất tại EU. Năm 2019, chính quyền các nước EU đã thu giữ 100 tấn cô-ca-in. Do đó, một trong những bước đi đầu tiên trong chiến lược an ninh của EU giai đoạn 2020-2025 là tăng cường các biện pháp đấu tranh chống buôn bán ma túy bất hợp pháp, gồm cả công tác phòng ngừa. Một trong những biện pháp được đưa ra là xem xét khuôn khổ pháp lý hiện hành liên quan việc tịch thu tài sản thuộc sở hữu của tội phạm ma túy. Biện pháp này cũng được cân nhắc trong cuộc chiến chống nạn buôn bán vũ khí. Hiện các nước EU có tới 45 triệu vũ khí bất hợp pháp đang “trôi nổi”.

Trước tình trạng nêu trên, ông M.Xi-nát và bà Y.Giô-han-xơn cũng thông báo về khả năng thành lập một cơ quan mới của EU để đấu tranh với tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em. Cơ quan này sẽ được xây dựng dựa trên mô hình của Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột của Mỹ, để tiếp nhận báo cáo, hỗ trợ phòng ngừa và giúp đỡ nạn nhân./.

