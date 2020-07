tin vắn quốc tế

Dịch sốt xuất huyết lan rộng tại Lào

Theo thông báo của Bộ Y tế Lào, đến thời điểm hiện tại, Lào đã có bảy ca tử vong do sốt xuất huyết trong tổng số hơn 2.000 trường hợp nhiễm sốt xuất huyết trên cả nước. Hàng năm, vào mùa mưa, dịch bệnh sốt xuất huyết lại xảy ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước Lào, gây ảnh hưởng lớn đời sống và sức khỏe của người dân Lào. Hiện, 17/18 tỉnh, thành phố của Lào đều có người sốt xuất huyết. Tính đến ngày 30-6, cả nước Lào có 2.253 trường hợp nhiễm sốt xuất huyết và tử vong bảy người (Thủ đô Vientiane, ba người; tỉnh Bolikhamxay, hai người; tỉnh Khammuon, một người và tỉnh Xayaburi, một người).

Thủ đô Vientiane là địa phương có số người nhiễm sốt xuất huyết nhiều nhất trên cả nước, 514 trường hợp; kế đến là tỉnh Vientiane, 305 trường hợp; tỉnh Bolikhamxay có 263 trường hợp và tỉnh Attapeu có 230 trường hợp. Tỉnh Xiengkhuang là địa phương duy nhất của Lào chưa công bố trường hợp nào nhiễm sốt xuất huyết. Hiện ở Lào đang là mùa mưa, đây là thời điểm muỗi vằn có điều kiện sinh sản mạnh, là nguyên nhân chính lan truyền dịch sốt xuất huyết. Bộ Y tế Lào cũng đang tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; đồng thời nâng cao chất lượng công tác chẩn đoán và điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước nhằm hạn chế các trường hợp tử vong do dịch sốt xuất huyết gây ra.

Italy thu giữ lượng ma túy tổng hợp lớn nhất thế giới

Ngày 1-7, cảnh sát Italy thông báo đã thu giữ một lô 14 tấn hồng phiến (amphetamine), một loại ma túy tổng hợp độc hại. Số ma túy này được xác định có nguồn gốc từ Syria, do các thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sản xuất. Lực lượng đặc nhiệm chống ma túy Italy cho biết số hàng cấm này được giấu trong ba container tại cảng Salerno, phía nam thành phố Naples của Italy. Cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 84 triệu viên ma túy tổng hợp, trị giá khoảng một tỷ euro. Theo các nguồn tin an ninh, ma túy tổng hợp được các tay súng IS sử dụng khi chúng thực hiện các vụ tấn công và buôn bán ma túy cũng mang lại nguồn thu lớn cho IS. Trong vài năm qua, giữa vòng xoáy chiến tranh, Syria đã trở thành nơi sản xuất amphetamine lớn nhất thế giới.

Thái Lan thúc đẩy các dự án năng lượng trị giá hơn 6 tỷ USD

Bộ Năng lượng Thái Lan vừa trình Chính phủ nước này kế hoạch đầu tư vào các dự án năng lượng trị giá 200 tỷ baht (hơn 6 tỷ USD), nhằm góp phần phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Phó người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, bà Rachada Dhnadirek cho biết, Bộ Năng lượng nước này cam kết sẽ tăng cường đầu tư vào các dự án năng lượng quy mô lớn và năng lượng tái tạo, với mục tiêu tạo ra hơn 10 nghìn việc làm mới trong năm nay. Trong đó, các dự án đầu tư chính gồm: Thăm dò và sản xuất xăng dầu, phát triển các trạm tiếp nhận khí hóa lỏng, ngừng hoạt động các giàn khai thác khí đốt ở Vịnh Thái Lan, hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện và kết nối với các nước láng giềng để cung cấp điện trong tương lai./.

