Italy thu giữ lượng ma túy tổng hợp lớn nhất thế giới

Ngày 1-7, cảnh sát Italy thông báo đã thu giữ một lô 14 tấn hồng phiến (amphetamine), một loại ma túy tổng hợp độc hại. Số ma túy này được xác định có nguồn gốc từ Syria, do các thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sản xuất.

Lực lượng đặc nhiệm chống ma túy Italy cho biết số hàng cấm này được giấu trong ba container tại cảng Salerno, phía nam thành phố Naples của Italy. Cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 84 triệu viên ma túy tổng hợp, trị giá khoảng một tỷ euro.

Theo các nguồn tin an ninh, ma túy tổng hợp được các tay súng IS sử dụng khi chúng thực hiện các vụ tấn công và buôn bán ma túy cũng mang lại nguồn thu lớn cho IS. Trong vài năm qua, giữa vòng xoáy chiến tranh, Syria đã trở thành sản xuất amphetamine lớn nhất thế giới.