Số người mắc Covid-19 vẫn tăng mạnh

* Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo, ngày 30-5, Trung Quốc đại lục không có thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, cũng không có thêm ca tử vong nào, song có thêm hai ca nhiễm nhập cảnh.



* Hàn Quốc ghi nhận thêm một ca tử vong vì Covid-19; thêm 27 ca dương tính, nâng tổng số bệnh nhân lên 11.468 người, song đã có 10.405 người bình phục.



* Thái-lan ghi nhận thêm bốn ca nhiễm nhập cảnh và không có thêm ca tử vong nào. Giới chức Thái-lan cho biết, số ca lây nhiễm trong nước đã chậm lại trong vòng hai tuần qua.



* Hãng hàng không quốc gia Phi-li-pin (PAL) lên kế hoạch khôi phục một số chuyến bay nội địa và quốc tế từ ngày 1-6, song chủ yếu là các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Ma-ni-la. PAL cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn mới về vận tải hàng không.



* Bộ Ngoại giao Xin-ga-po thông báo nước này và Trung Quốc đã nhất trí về việc mở “làn nhanh” từ đầu tháng 6, phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu, vì mục đích kinh doanh và công vụ.



* Ma-lai-xi-a bắt đầu gỡ bỏ giới hạn thời gian hoạt động của hệ thống máy rút tiền tự động (ATM). Từ hôm 19-4, Ma-lai-xi-a áp dụng khung thời gian hoạt động của ATM từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, nhằm hạn chế người dân ra ngoài vào ban đêm.



* Nhằm hỗ trợ người nước ngoài tại Nhật Bản, một nhóm sinh viên ở Tô-ki-ô xây dựng trang thông tin điện tử covid19-tagengo.com, với 13 ngôn ngữ. Trong đó, ngoài kiến thức về phòng, chống dịch, còn có thông tin về chính sách di trú, hỗ trợ tài chính…



* Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu cảnh báo nguy cơ đặt phong tỏa trở lại, nếu người dân không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. I-xra-en xác nhận thêm hơn 100 ca dương tính với Covid-19 trong dịp cuối tuần.



* Bộ Thương mại I-rắc cho biết, hiện chỉ còn 190 nghìn tấn gạo trong kho dự trữ để cung cấp cho chương trình phân phối lương thực của nước này, trong khi chương trình này mỗi năm cần tới 1,25 triệu tấn gạo. Chính phủ kêu gọi hỗ trợ, trong bối cảnh kinh tế I-rắc gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh.



* Với 9.268 ca mắc mới, lần đầu kể từ ngày 23-5, Nga ghi nhận số ca dương tính với Covid-19 hằng ngày vượt mức 9.000 trường hợp. Bộ Y tế Nga thông báo, các nhà khoa học nước này sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng Covid-19 trong hai tuần tới.



* Bê-la-rút ghi nhận thêm 894 trường hợp mắc Covid-19, đưa nước này vào danh sách các nước châu Âu có số ca bệnh nhiều nhất trong hai tuần qua. Đến ngày 30-5, Bê-la-rút đã thực hiện hơn 526 nghìn xét nghiệm Covid-19.



* U-crai-na có thêm 468 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 23.672 người; thêm 12 ca tử vong.



* Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu (EU) kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO). EU nhấn mạnh, WHO cần tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt các nỗ lực quốc tế ứng phó đại dịch.



* Thổ Nhĩ Kỳ thông báo mở lại các chuyến bay nội địa. Các chuyến bay đầu tiên được nối lại từ I-xtan-bun; các đường bay khác sẽ dần được khôi phục.



* Chỉ dẫn trong sắc lệnh của Chính phủ I-ta-li-a vừa công bố cho biết, từ ngày 3-6, công dân các nước khu vực Sen-ghen và Anh tới I-ta-li-a không bắt buộc phải cách ly 14 ngày. Với công dân các nước châu Âu ngoài Sen-ghen, quy định này áp dụng từ ngày 15-6 tới.



* Bộ Tài chính Anh xác nhận, Chính phủ Anh chi trả 80% tiền lương cho người lao động bị mất việc tạm thời, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 10-2020. Doanh nghiệp được phép cho người lao động bán thời gian làm việc trở lại từ tháng 7.



* Hy Lạp xác nhận mở cửa các sân bay đón khách quốc tế từ ngày 15-6 tới, tiến hành xét nghiệm Covid-19 đối với người khởi hành từ những sân bay mà Cơ quan An toàn hàng không EU (EASA) khuyến cáo là có nguy cơ lây nhiễm cao. Nếu có kết quả dương tính, bệnh nhân cách ly trong 14 ngày.



* Nhóm các trường đại học hàng đầu tại Ô-xtrây-li-a đề xuất chính phủ nước này dần cho phép sinh viên quốc tế trở lại nhập học. Trước mắt, áp dụng thí điểm với một số lượng nhỏ sinh viên có kết quả âm tính với Covid-19.



* Ru-an-đa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19, là một lái xe 65 tuổi, trở về từ một nước láng giềng. Hiện Ru-an-đa có 359 ca mắc Covid-19.