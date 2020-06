Làn sóng bạo lực ở Áp-ga-ni-xtan

Theo Tân Hoa xã, ngày 22-6, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Áp-ga-ni-xtan G.Phai-xan cho biết, phiến quân Ta-li-ban đã sát hại ít nhất 291 nhân viên an ninh trong tuần vừa qua, trong bối cảnh chính quyền Ca-bun và phiến quân được cho là đang chuẩn bị tiến hành đàm phán hòa bình trong vòng vài tuần tới tại Ca-ta. Hiện trường một vụ tiến công của Ta-li-ban ở thủ đô Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan. Ảnh AP

Ông G.Phai-xan nhấn mạnh tuần vừa qua là tuần "đẫm máu nhất" trong cuộc xung đột kéo dài 19 năm tại Áp-ga-ni-xtan, theo đó phiến quân Ta-li-ban đã thực hiện 422 vụ tiến công tại 32 tỉnh làm 291 nhân viên an ninh chết và làm 550 người bị thương. Ông Phai-xan nêu rõ, việc Ta-li-ban mở làn sóng tiến công đã đi ngược lại những phát ngôn của nhóm phiến quân này về mong muốn hòa bình.

Cùng ngày, Ta-li-ban đã bác bỏ những cáo buộc nêu trên, cho rằng số liệu do người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Áp-ga-ni-xtan đưa ra là không đúng. Người phát ngôn Ta-li-ban G.Mu-gia-hít nêu rõ, lực lượng này đã có các hành động tự vệ và làm hàng chục nhân viên an ninh chết trong tuần vừa qua.

* Ngày 23-6, Bộ Quốc phòng Áp-ga-ni-xtan cho biết, binh sĩ quân đội đã phản kích các cuộc tiến công của lực lượng Ta-li-ban tại hai tỉnh miền nam Can-đa-ha và Hen-man, tiêu diệt 13 tay súng. Quân đội chính phủ đã thu giữ một lượng lớn đạn dược, nhiều vũ khí hạng nặng, bom tự chế, thiết bị thu phát tín hiệu và nhiều xe máy… Các cuộc tiến công mới nhất của Ta-li-ban được coi là một phần của làn sóng các cuộc tiến công mà Ta-li-ban thường phát động vào mùa hè hằng năm ở Áp-ga-ni-xtan.

