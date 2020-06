I-rắc tổng tiến công truy quét phiến quân IS

Theo TTXVN và tin nước ngoài, quân đội I-rắc đã phát động một cuộc tổng tiến công nhằm truy quét phiến quân của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Thủ tướng I-rắc M.Ca-đi-mi, đồng thời là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang I-rắc, trực tiếp đến trụ sở Bộ Chỉ huy các chiến dịch chung ở Ki-cúc, giám sát chiến dịch. Các binh lính, được các máy bay chiến đấu của I-rắc và liên minh quốc tế chống IS yểm trợ, đã triển khai tới các khu vực địa hình hiểm trở nối giữa hai tỉnh Ki-cúc và Xa-la-hu-đin, tiêu diệt một số phần tử IS, đồng thời phá hủy nơi ẩn náu của phiến quân.

Binh lính I-rắc trong chiến dịch truy quét khủng bố. Ảnh AA.COM