Hội nghị Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21

Ngày 24-6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội nghị Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21 dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của các Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN.

Hội nghị Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21 (Ảnh: MOFA)

Hội nghị đã kiểm điểm tình hình hoạt động của các cơ quan trực thuộc, rà soát tiến độ triển khai Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 2025 và trao đổi các định hướng, biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị - an ninh ASEAN trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng hài lòng ghi nhận công tác triển khai Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 2025 tiếp tục đạt nhiều tiến triển. Trong tổng số 290 dòng hành động trong kế hoạch, 278 dòng đã được đưa vào triển khai, đạt tỷ lệ 96%. Hợp tác giữa các nước ASEAN được đẩy mạnh trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng, phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, quản lý biên giới, chống buôn bán ma túy, xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa…

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các cơ chế hợp tác của ASEAN đã phát huy vai trò tích cực trong thúc đẩy hợp tác khu vực để ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng cũng nhận định ASEAN tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức an ninh phức tạp, trong đó có tình hình căng thẳng gia tăng ở các điểm nóng như Biển Đông, Bán đảo Triều Tiên, khu vực Trung Đông.., cũng như những thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên ngày càng nhiều và càng gay gắt, đặc biệt là an ninh y tế, an ninh nguồn nước, an ninh mạng…

Trong bối cảnh đó, Hội nghị nhất trí ASEAN cần tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 2025, qua đó góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN. Trong bối cảnh tiến trình thực hiện Kế hoạch tổng thể đã đi được nửa chặng đường, các Bộ trưởng nhất trí tiến hành công tác kiểm điểm giữa kỳ, qua đó nhằm rút ra những bài học, kinh nghiệm cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện, đồng thời xem xét bổ sung, cập nhật những nội dung, biện pháp mới vào kế hoạch. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Hội nghị thống nhất các cơ quan ASEAN cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đóng góp vào công tác phòng chống dịch bệnh và xây dựng kế hoạch phục hồi sau dịch.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những kết quả đã đạt trong công tác triển khai Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN. Trước môi trường quốc tế và khu vực có nhiều thách thức, Phó Thủ tướng đề nghị ASEAN cần không ngừng củng cố đoàn kết, gắn kết, nâng cao khả năng thích ứng với biến động; ASEAN cần luôn thống nhất trong nhận thức và hành động, duy trì tiếng nói chung và đề cao việc tuân thủ luật pháp ở khu vực. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, ASEAN cần giữ vững vai trò trung tâm, đồng thời xem xét, cải tiến các cơ chế, tiến trình hợp tác hiện có nhằm tiếp tục thu hút sự tham gia, đóng góp của các đối tác.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng cách tiếp cận tổng thể, đa ngành để có thể giải quyết hiệu quả các thách thức an ninh vốn đang trở nên ngày càng phức tạp. Về công tác triển khai Kế hoạch tổng thể, ASEAN cần chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện, bảo đảm đóng góp thiết thực cho hòa bình, an ninh khu vực và mang đến những kết quả cụ thể cho người dân. Trong năm giữa kỳ này, Phó Thủ tướng đề nghị ASEAN cần tiến hành kiểm điểm toàn diện những kết quả đã đạt trong công tác thực hiện, hoàn tất và đệ trình báo cáo cùng các khuyến nghị liên quan lên Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN vào cuối năm nay.

Theo nhandan.com.vn