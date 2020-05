WHO thành lập quỹ tài chính để ứng phó dịch bệnh khẩn cấp

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 27-5 thông báo việc thành lập Quỹ WHO (WHO Foundation), một thực thể tài chính độc lập nhằm giúp các nỗ lực của WHO trong việc giải quyết các thách thức y tế toàn cầu cấp bách.

(Ảnh: BBC)

Tại buổi họp báo trực tuyến từ trụ sở ở Geneva, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ý tưởng nhằm hỗ trợ việc thành lập Quỹ WHO có từ tháng 2-2018. Theo ông, 80% ngân sách hoạt động của WHO dựa vào các nguồn đóng góp tự nguyện từ các quốc gia thành viên và các nhà tài trợ khác. Những nguồn quỹ này thường được chỉ định cho các chương trình cụ thể và do đó, tổ chức này có rất ít quyết định về cách thức sử dụng nguồn ngân sách. “Để WHO hoàn thành được sứ mệnh và nghĩa vụ của mình, cần phải mở rộng cơ sở tài trợ của chúng tôi, và phải cải thiện cả về chất lượng và số lượng quỹ tài chính mà chúng tôi nhận được”, người đứng đầu WHO nói. Tổng giám đốc WHO nói rằng, việc thành lập quỹ tài chính mới là một cách để các công dân trên toàn thế giới cũng như các quốc gia thành viên đóng góp quỹ cho WHO, qua đó giúp tổ chức này có nguồn ngân sách bền vững hơn. Theo WHO, quỹ tài chính mới này sẽ hỗ trợ các nhu cầu y tế công toàn cầu thông qua việc cấp ngân sách cho WHO, do các đối tác chịu trách nhiệm thực thi và có sự tách biệt pháp lý với tổ chức này. Cùng ngày, trong thông cáo đưa ra, một phát ngôn viên của WHO nhấn mạnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Quỹ WHO này ban đầu sẽ tập trung vào ứng phó khẩn cấp và giải quyết đại dịch, thực hiện quyên góp và phân phối ngân sách cho các ưu tiên của tổ chức này trong lĩnh vực y tế công trên phạm vi toàn cầu.

Theo nhandan.com.vn