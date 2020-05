Italy thông qua sắc lệnh mở cửa trở lại đất nước

Ngày 16-5, Italy ghi nhận số ca tử vong trong ngày thấp nhất kể từ hôm 9-3 vừa qua và phê chuẩn sắc lệnh khôi phục phần lớn hoạt động kinh tế, dỡ bỏ lệnh hạn chế di chuyển.

Theo Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy, số ca tử vong trong ngày do Covid-19 tại nước này đã giảm xuống còn 153 vào ngày 16-5, trong khi số ca tử vong của một ngày trước đó là 242. Số ca bệnh mới trong hai ngày qua lần lượt là 789 và 875.

Một góc phố tại Taormina, Italy, khi nước này bắt đầu nới lỏng một số biện pháp hạn chế, ngày 12-5. (Ảnh: Reuters)

Số người bệnh cần điều trị tích cực cũng đang giảm, từ 808 ca trong ngày 15-5 còn 775 ca trong ngày 16-5. Trong những người mắc Covid-19, hơn 122.800 trường hợp đã hồi phục.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Italy vào ngày 21-2 vừa qua, nước này đã ghi nhận hơn 31.700 ca tử vong trong số hơn 224.700 ca bệnh. Italy đang là quốc gia đứng thứ ba thế giới về số ca tử vong (sau Mỹ và Anh), đứng thứ năm thế giới về số ca bệnh (sau Mỹ, Tây Ban Nha, Anh và Nga).

Trong một động thái quan trọng nhằm dỡ bỏ một trong những lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới, Chính phủ Italy hôm qua đã thông qua sắc lệnh cho phép khôi phục phần lớn hoạt động kinh tế và dỡ bỏ lệnh hạn chế di chuyển. Từ ngày 18-5, các cửa hàng sẽ mở cửa trở lại và người dân tại Italy có thể tự do di chuyển trong vùng mà không cần xác nhận lý do di chuyển, song phải bảo đảm khoảng cách an toàn. Lệnh cấm đi lại trong vùng và ra nước ngoài vẫn có hiệu lực đến ngày 2-6 để ngăn chặn nhiều người di chuyển ồ ạt trong dịp nghỉ lễ cuối tuần.

Tuy nhiên, Chính phủ Italy sẽ dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế đi lại trong nước và quốc tế từ ngày 3-6. Đây được coi là cột mốc quan trọng trong lộ trình phục hồi của Italy, chính quyền Rome kỳ vọng có thể cứu vãn được ngành du lịch trong kỳ nghỉ hè sắp tới.

Theo sắc lệnh nêu trên, phòng tập thể hình, bể bơi, trung tâm thể thao sẽ mở cửa trở lại vào ngày 25-5, trong khi nhà hát và rạp chiếu phim sẽ đón khách từ ngày 15-6.

Các vùng có thể nối lại hoạt động của các lĩnh vực trong nền kinh tế với điều kiện phải tuân thủ tiêu chuẩn an toàn. Giới chức y tế Italy sẽ theo dõi tình hình để chắc chắn rằng nước này đang kiểm soát được sự lây nhiễm Covid-19.

Trên thực tế, một số vùng của Italy đã thúc đẩy việc nhanh chóng khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội. Song, Thủ tướng Giuseppe Conte nhấn mạnh rằng, dần quay lại trạng thái bình thường có thể ngăn được làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Trước đó, nhằm kiểm soát dịch Covid-19, Italy đã trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu ban bố các biện pháp hạn chế có hiệu lực trên toàn quốc vào tháng 3 vừa qua.

Theo nhandan.com.vn