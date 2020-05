I-rắc mở chiến dịch tiêu diệt tận gốc IS

Tân Hoa xã ngày 17-5 đưa tin, Thủ tướng I-rắc M.Ca-đi-mi thông báo, nước này sẽ phát động một chiến dịch lớn nhằm tiêu diệt tận gốc tàn quân của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo kế hoạch, lực lượng bán quân sự Ha-xơ Sa-bi đóng vai trò tiên phong trong chiến dịch, cùng với sự hỗ trợ của quân đội và các lực lượng an ninh khác. Kể từ khi bắt đầu tháng lễ Ra-ma-đan của người Hồi giáo, các phần tử IS cực đoan đã gia tăng tiến công lực lượng an ninh I-rắc và người Hồi giáo dòng Xun-nít, khiến hàng chục người chết và bị thương.

* Ngày 17-5, cảnh sát Pa-ki-xtan tuyên bố đã tiêu diệt bốn phần tử khủng bố IS, tại tỉnh miền đông Pun-giáp. Theo lực lượng chống khủng bố Pa-ki-xtan, những phần tử này đã lên kế hoạch tiến công một địa điểm tôn giáo trong những ngày tới. Cảnh sát đã thu giữ nhiều vũ khí của những tên khủng bố.

