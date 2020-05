Australia và New Zealand hợp tác mở cửa trở lại biên giới

Ngày 5-5, Australia và New Zealand cho biết sẽ thận trọng hoạt động lại nền kinh tế của hai nước vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề sau các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gặp mặt Thủ tướng Australia Scott Morrison tại Nhà đô đốc ở Sydney, ngày 28-2.

Ngày 5-5, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trở thành nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên tham dự cuộc họp Nội các Australia sau hơn 60 năm. Bà cho biết, sẽ mất một khoảng thời gian để việc mở cửa giao thông giữa hai nước đi vào hoạt động chính thức.

Thủ tướng Ardern phát biểu sau cuộc họp trực tuyến với các bộ trưởng, nhà lãnh đạo của các bang và vùng lãnh thổ của Australia: “Khi chúng tôi cảm thấy chắc chắn và tin tưởng rằng hai quốc gia sẽ không có các ca lây nhiễm từ việc qua lại giữa hai bên, đó sẽ là thời điểm để bắt đầu hành động. Không ai trong chúng tôi muốn có trường hợp lây nhiễm chéo Covid-19 giữa hai quốc gia”.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, việc di chuyển giữa các nước láng giềng như New Zealand sẽ là những chuyến bay quốc tế đầu tiên được hoạt động lại: “Vào thời điểm công dân Australia có thể di chuyển nội địa từ Melbourne đến Cairns, khoảng thời gian đó tôi mong các chuyến bay nội địa cũng như quốc tế đều ổn định, chúng ta sẽ có thể bay từ Melbourne đến Auckland hoặc Christchurch (New Zealand)”.

Hơn một tháng qua, Australia và New Zealand đã đóng cửa biên giới đối với tất cả những người không phải công dân, đồng thời áp dụng chính sách cách ly bắt buộc đối với công dân trở về từ nước ngoài. Các biện pháp cách ly xã hội đã được nới lỏng một phần ở New Zealand, một số bang và vùng lãnh thổ của Australia, nhưng những hạn chế đối với các buổi tụ tập lớn và du lịch không thiết yếu vẫn còn.

Đến nay, Australia ghi nhận khoảng 6.800 ca nhiễm Covid-19 và 96 trường hợp tử vong, New Zealand ghi nhận 1.137 ca nhiễm và 20 trường hợp tử vong. Cả hai quốc gia đều có tỷ lệ tử vong do Covid-19 chỉ là 1%, thấp hơn so với hầu hết các quốc gia khác. Các trường hợp mắc bệnh mới là một phần nhỏ của đợt cao điểm dịch vào tháng ba vừa qua.

Đã hai ngày liên tiếp New Zealand không ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới. Thủ tướng Ardern tuyên bố sẽ loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh khỏi quốc gia gần năm triệu người.

Giám đốc điều hành của Qantas Airways - Alan Joyce cho biết, các chuyến bay thường xuyên giữa Australia và New Zealand có thể bắt đầu ngay sau khi các tuyến nội địa được mở lại. “Đây có thể là một mô hình rất tốt cho thị trường quốc tế mở ra theo từng giai đoạn”, người điều hành hãng hàng không lớn nhất của Australia nói với các phóng viên.

Nền kinh tế “nghìn cân treo sợi tóc”

Theo số liệu mới từ Cục Thống kê Australia, người dân Australia có thể đã mất gần một triệu việc làm từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4 khi các khối lớn của nền kinh tế đóng cửa trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

Thủ đô Canberra (Australia) đã công bố các biện pháp hỗ trợ kinh tế trị giá khoảng 320 tỷ AUD (tương đương 206 tỷ USD), hoặc khoảng 16% GDP. Các hạn chế di chuyển đối với cộng đồng đã đẩy nền kinh tế Australia tiến tới lần suy thoái đầu tiên trong gần 30 năm.

Ngân hàng Dự trữ Australia dự báo nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới sẽ chịu sự co thắt lớn nhất từ ​​trước đến nay trong nửa đầu năm, khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên hàng chục phần trăm. Chính phủ hy vọng sẽ phục hồi được việc làm cho người dân khi dịch Covid-19 được ngăn chặn.

Tái hoạt động tuyến đường du lịch sẽ là một lợi ích lớn cho cả hai quốc gia vì những hạn chế của cách ly xã hội nghiêm ngặt đã ảnh hưởng tiêu cực nặng nề tới cả hai nền kinh tế.

“Nếu những biện pháp kiểm soát dịch được đẩy mạnh, các tác động bất lợi tới GDP có thể tăng gấp đôi lên 24%, tương đương thiệt hại 120 tỷ AUD trong tháng 6”, Thủ quỹ Josh Frydenberg cho biết theo các số liệu trong báo cáo, “Nền kinh tế của quốc gia đang ở trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc”.

Theo nhandan.com.vn