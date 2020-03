Triều Tiên phóng vật thể bay chưa xác định

Đây là vụ việc đầu tiên, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn tuyên bố trong thông điệp năm 2020 rằng, Bình Nhưỡng sớm ra mắt “vũ khí chiến lược mới”. Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn đã thị sát một cuộc tập trận.



* Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục phân tích về các vật thể bay mà Triều Tiên vừa phóng. Nhận định ban đầu cho thấy, đây dường như là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Theo JCS, các vật thể này đã bay trong 20 giây, có thể đạt tầm xa khoảng 240 km và độ cao tối đa 35 km.



* Chính phủ Hàn Quốc tiến hành cuộc họp khẩn các bộ trưởng phụ trách an ninh, do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia chủ trì, tại Phủ Tổng thống. Thông cáo báo chí sau cuộc họp nêu rõ, các bộ trưởng bày tỏ lo ngại về việc Triều Tiên nối lại hoạt động phóng các vật thể bay tầm ngắn. Tuy nhiên, Xơ-un không coi vụ phóng mới nhất là “hành động khiêu khích”.



* Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan trên bán đảo Triều Tiên nỗ lực giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đưa ra tuyên bố nêu trên tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày 2-3.

Theo nhandan.com.vn