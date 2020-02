Theo TTXVN và tin nước ngoài, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) có kế hoạch trong ngày 12-2 tiến hành bỏ phiếu về nghị quyết thúc đẩy ngừng bắn ở Li-bi. Nghị quyết do Anh dự thảo, nếu được thông qua sẽ là văn bản pháp lý đầu tiên của HĐBA về xung đột tại Li-bi. Trước đó, ngày 11-2, HĐBA thông qua Nghị quyết 2509 về gia hạn các biện pháp ngăn chặn xuất khẩu dầu mỏ trái phép từ Li-bi, cho đến ngày 30-4-2021. Nghị quyết cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên LHQ tuân thủ đầy đủ lệnh cấm vận đối với Li-bi, không can thiệp hoặc có các biện pháp có thể làm trầm trọng thêm cuộc xung đột ở Li-bi.