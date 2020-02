Nga ngừng các chuyến bay thương mại tới Iran, Hàn Quốc

Ngày 27-2, đại diện văn phòng báo chí Bộ Giao thông Nga thông báo, kể từ ngày 28-2, sẽ tạm thời cấm các chuyến bay thường lệ và thuê bao từ LB Nga tới Iran và ngược lại ngoại trừ các chuyến bay của hai hãng Aeroflot của Nga và Mahan Air của Iran.

Thông báo của Bộ Giao thông Nga cho biết: "Kể từ 00 giờ 00 ngày 28-2, các chuyến bay thường lệ và thuê bao từ lãnh thổ LB Nga tới lãnh thổ nước CH Hồi giáo Iran và ngược lại sẽ tạm thời bị đình chỉ. Lệnh cấm này không bao gồm các chuyến bay của hai hãng Aeroflot và Mahan Air. Các chuyến bay từ Moscow tới Iran và ngược lại sẽ bị giới hạn tại Sảnh F của sân bay quốc tế Sheremetyevo".

Hiện nay, Aeroflot là hãng hàng không Nga duy nhất thực hiện các chuyến bay tới Iran với tần suất mỗi ngày một chuyến. Ngoài ra, hãng thông tấn TASS cũng cho biết một số hãng hàng không Iran thỉnh thoảng cũng có các chuyến bay thuê bao tới các khu vực của Nga.

Trước đó, ngày 26-2, Nga cũng đã quyết định kể từ ngày 1-3, sẽ tạm dừng các chuyến bay từ Nga tới Hàn Quốc và ngược lại, ngoại trừ các chuyến bay của Aeroflot. TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho biết: "Kể từ 00 giờ 00 ngày 1-3, chúng tôi sẽ dừng toàn bộ các chuyến bay tới Hàn Quốc và ngược lại, ngoại trừ các chuyến bay của hãng Aeroflot và chi nhánh Aurora của hãng này. Aurora sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay thuê bao cho tới khi toàn bộ công dân của chúng tôi rời khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Còn Aeroflot cũng sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay tới Moscow, và tất cả các công dân trở về từ Hàn Quốc sẽ nhập cảnh qua Sảnh F của sân bay Sheremetyevo".

Theo đại diện Bộ Giao thông Nga, các hành khách trên các chuyến bay từ Moscow tới Iran hay Hàn Quốc sẽ tập trung khởi hành từ sảnh F của sân bay quốc tế Sheremetyevo.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Nga cũng quyết định sẽ dừng các chuyến tàu nối giữa Moscow với TP Nice của Pháp kể từ ngày 4-3 tới. Thông cáo của Bộ này viết: "Từ ngày 4-3, dịch vụ tàu hỏa nối giữa Moscow và Nice sẽ dừng hoạt động cho tới khi có thông báo tiếp theo". Bộ này cũng nói thêm rằng động thái này là "một phần trong số các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủng virus corona mới trên lãnh thổ Nga”.

Cuối tháng 12-2019, nhà chức trách Trung Quốc thông báo tới Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về sự bùng phát dịch viêm phổi cấp do một loại virus chưa từng biết tới ở TP Vũ Hán, miền trung nước này. Các trường hợp lây nhiễm loại virus corona mới này đã được phát hiện ở 44 quốc gia, bao gồm cả Nga. Trước sự bùng phát dịch viêm phổi do virus corona mới, hiện WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu và đặt tên cho loại virus này là COVID-19.