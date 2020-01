Việt Nam chủ trì thảo luận về tình hình Trung Đông

Ngày 21-1, Việt Nam chủ trì phiên thảo luận mở định kỳ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) với chủ đề “Tình hình Trung Đông, bao gồm Pa-le-xtin”. LHQ và nhiều nước khẳng định lại sự ủng hộ nhất quán đối với giải pháp hai nhà nước Pa-le-xtin và I-xra-en chung sống hòa bình, với đường biên giới trước năm 1967, trên cơ sở nghiêm túc thực hiện các nghị quyết liên quan của LHQ và các thỏa thuận trước đó; kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, nối lại đàm phán vì một nền hòa bình lâu dài giữa Pa-le-xtin và I-xra-en.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ nêu rõ, Việt Nam quan ngại về tình trạng bạo lực gia tăng tại các vùng lãnh thổ của Pa-le-xtin; lên án các cuộc tiến công nhằm vào dân thường, phụ nữ, trẻ em và các cơ sở hạ tầng dân sự; kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, I-xra-en ngừng ngay việc xây dựng các khu định cư trái phép và dỡ bỏ hạn chế đi lại của người dân tại vùng lãnh thổ Pa-le-xtin bị chiếm đóng... Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của người Pa-le-xtin vì các quyền bất khả xâm phạm; khẳng định giải pháp duy nhất cho xung đột là thành lập Nhà nước Pa-le-xtin với đường biên giới trước năm 1967, chung sống hòa bình, bảo đảm an ninh và tôn trọng lẫn nhau với Nhà nước I-xra-en.



* Tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an LHQ, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Trương Quân nhấn mạnh rằng, cộng đồng quốc tế, nhất là những bên có ảnh hưởng lớn đối với Trung Đông, cần thúc đẩy nỗ lực chung trên cơ sở Sáng kiến hòa bình A-rập và các nghị quyết liên quan của LHQ. Trung Quốc kêu gọi I-xra-en và Pa-le-xtin giải quyết xung đột thông qua đàm phán, trên cơ sở bình đẳng.



* Trong khi đó, Pa-le-xtin chỉ trích những tuyên bố của giới chức I-xra-en về kế hoạch sáp nhập thung lũng Gioóc-đan và các khu định cư ở Bờ Tây. Ngày 21-1, người phát ngôn của Tổng thống Pa-le-xtin nhấn mạnh, các cam kết và kế hoạch nêu trên của I-xra-en phá hoại nền tảng của tiến trình hòa bình và đặt toàn bộ khu vực vào một giai đoạn nguy hiểm mới. Phong trào Ha-mát ở dải Ga-da cũng cho rằng, những tuyên bố mới nhất của giới chức I-xra-en cho thấy Ten A-víp tiếp tục từ chối thuân thủ các nghị quyết quốc tế.



* Trước đó, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị R.Các-lô tái khẳng định lập trường của LHQ rằng, tất cả các khu định cư của I-xra-en là bất hợp pháp theo luật quốc tế và là rào cản đối với hòa bình. Việc sáp nhập các khu định cư Do Thái hủy hoại triển vọng khôi phục đàm phán và nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Theo nhandan.com.vn