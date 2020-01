I-rắc yêu cầu các lực lượng nước ngoài rút quân

Theo Roi-tơ và TTXVN, trong cuộc gặp Ðại sứ Mỹ tại I-rắc M.Tu-lơ, Thủ tướng I-rắc A.Ma-đi ngày 6-1 kêu gọi Mỹ phối hợp thực hiện nghị quyết mà Quốc hội I-rắc thông qua trước đó, nhằm yêu cầu các lực lượng nước ngoài rút quân khỏi lãnh thổ I-rắc. Các binh sĩ Mỹ tại một căn cứ ở Mô-xun, I-rắc. Ảnh ROI-TƠ

Cùng ngày, Thủ tướng I-rắc cũng có cuộc trao đổi tương tự với người đồng cấp Ðức A.Méc-ken về nghị quyết nêu trên. Thủ tướng Ðức bày tỏ lập trường ủng hộ với tình hình an ninh và ổn định của I-rắc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác giữa I-rắc và Liên hiệp châu Âu (EU) trong cuộc chiến chống khủng bố.

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ M.E-xpơ ngày 6-1 tuyên bố, Mỹ chưa có kế hoạch rút quân khỏi I-rắc. Ông M.E-xpơ khẳng định, Oa-sinh-tơn vẫn giữ cam kết sát cánh cùng các đồng minh và đối tác trong cuộc chiến chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở I-rắc. Trước đó cùng ngày, các hãng truyền thông đưa tin, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại I-rắc, tướng U.Xi-li đã gửi thư tới những người đồng cấp tại Bát-đa (I-rắc), thông báo lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu chuẩn bị "di chuyển ra khỏi I-rắc". Tuy nhiên, Lầu năm góc sau đó đính chính, bức thư là "bản nháp" và được gửi đi do sơ suất.

* Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ðức ngày 7-1 tuyên bố sẽ rút một số binh sĩ tham gia liên minh chống IS ở I-rắc. Theo đó, khoảng 30 binh sĩ Ðức đồn trú ở Bát-đa và Ta-gi sẽ được đưa tới Gioóc-đa-ni và Cô-oét.

* Do quan điểm khác biệt giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã không ra thông cáo lên án vụ người biểu tình quá khích tiến công Ðại sứ quán Mỹ tại I-rắc ngày 31-12-2019. Ðại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ việc bảo vệ an toàn cho các phái bộ nước ngoài theo luật quốc tế, tuy nhiên, chính hành động quân sự đơn phương của Mỹ dẫn tới những thay đổi lớn trong tình hình khu vực.

Theo nhandan.com.vn