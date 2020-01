Giảm leo thang căng thẳng Mỹ - I-ran

Cùng ngày, tại buổi tiếp Quốc vương A.Tha-ni, Đại giáo chủ I-ran A.Kha-mê-ni kêu gọi hợp tác khu vực nhằm giải quyết các vấn đề hiện nay. Ông A.Kha-mê-ni nêu rõ: “Tình hình hiện tại trong khu vực hơn bao giờ hết đòi hỏi các nước củng cố quan hệ cũng như tránh ảnh hưởng của nước ngoài... Giải pháp duy nhất để giải quyết tình hình là dựa vào hợp tác liên khu vực”.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm cho biết, ông “không quan tâm” việc I-ran đồng ý đối thoại với Mỹ hay không, sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ R.Ô-bri-en gợi ý rằng I-ran sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý đối thoại. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ M.E-xpơ cho biết, Tổng thống Đ.Trăm vẫn sẵn sàng “ngồi xuống và thảo luận vô điều kiện một lối thoát mới” với I-ran.

* Ngày 12-1, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ R.Ô-bri-en khẳng định, Mỹ sẽ chỉ rút quân khỏi I-rắc với các điều khoản riêng và tiến hành điều đó khi thấy an toàn. Ông Ô-bri-en nêu rõ: “Những gì chúng ta cần làm là sẽ rời đi với các điều khoản của chúng ta và khi tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) bị loại bỏ hoàn toàn”. Theo ông Ô-bri-en, Mỹ sẽ đưa ra một giải pháp và NATO sẽ có sự tham gia nhiều hơn ở I-rắc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo lên án các cuộc tiến công tên lửa mới nhất nhằm vào một căn cứ không quân của I-rắc, nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú. Theo quân đội I-rắc, căn cứ không quân Ba-lát đã bị tiến công, làm hai binh sĩ và hai phi công I-rắc bị thương.

* Ngày 12-1, Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô cho biết, ông sẽ “theo đuổi công lý” và làm rõ những gì liên quan chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) rơi hôm 8-1 vừa qua khiến toàn bộ 176 hành khách và đội bay chết. Phát biểu trước 2.300 người tham gia lễ cầu nguyện cho 57 nạn nhân người Ca-na-đa trong chuyến bay xấu số trên, ông G.Tru-đô cho biết: “Chúng tôi sẽ không dừng lại khi chưa có câu trả lời”.