tin vắn quốc tế

Australia ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

Ngày 19-12, nhà chức trách Australia đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang New South Wales do nắng nóng kỷ lục đã làm bùng phát nhiều đám cháy rừng trên khắp địa phương này.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Dargan, Australia, ngày 18/12/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Thủ hiến bang New South Wales, Gladys Berejiklian, đây là lần thứ 2 chính quyền bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng kể từ tháng 9 - thời điểm bắt đầu mùa khô nóng dễ xảy ra cháy rừng. Bang New South Wales ghi nhận khoảng 100 đám cháy trong vài tuần qua, song đến nay mới chỉ một nửa số đám cháy đó được kiểm soát do thời tiết khô nóng cùng với gió lớn khiến ngọn lửa lan nhanh bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa.

Anh: Các bác sĩ yêu cầu hành động trước tình trạng ô nhiễm không khí

Các bác sĩ Anh cảnh báo ô nhiễm không khí không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp mà còn có thể gây ra các bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường...

175 bác sĩ, chuyên gia y tế tại Anh vừa gửi thư tới Thủ tướng Boris Johnson để yêu cầu chính quyền mới hành động khẩn cấp trước tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng tồi tệ ở “xứ sở sương mù”. WHO hiện đặt mức an toàn nồng độ bụi mịn PM 2,5 trong không khí là 10 micro grams/m3. Tuy nhiên, ở một số thành phố lớn của Anh, đặc biệt tại Thủ đô London, mức độ ô nhiễm không khí dường như đã vượt ngưỡng cho phép.

Theo một nghiên cứu mới của Đại học King College London, vào những ngày ô nhiễm không khí nặng, nguy cơ nhập viện vì viêm phổi ở trẻ em cao hơn khoảng 2% so với những ngày ít ô nhiễm. Nghiên cứu cũng cho rằng ô nhiễm không khí có thể là nguyên nhân gây tử vong cho 36 nghìn người Anh mỗi năm./.

Theo baotintuc.vn